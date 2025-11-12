গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা...

New Update
- গৌৰীপুৰ মুৰীআলি ঘাটৰ ১৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।
- যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত এজন যুৱক ।
- গুৰুতৰভাৱে আহত আন জন যুৱকক সংকটজনক অৱস্থাত ততাতৈয়াকৈ DMCH লৈ প্ৰেৰণ।
- ধুবুৰী বৰপেটা অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন স্কুটি মুখামুখি সংঘৰ্ষ।
- নিহত যুৱকজন আলমগঞ্জ নৱম খণ্ড গাঁৱৰ আল আমিন।
- যাত্ৰীবাহী বাছৰ চেপাত নিহত যুৱকজন।
- পৰিবহণ বিভাগে জধে মধে চালান কাটি অতপালিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ।
- দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ নম্বৰ AS-15-AC-1915
- স্কুটিখন নম্বৰ প্লেটবিহীন আছিল।
- সঘনাই উক্ত স্থানত দুৰ্ঘটনা সংগটিত হোৱা বাবে গতিৰোধক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ।