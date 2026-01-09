চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গেৰুৱামুখত পথ দুৰ্ঘটনা

অচিনাক্ত মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে চাইকেল আৰোহীক। দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহী।

  • চামগুৰি গেৰুৱামুখত পথ দুৰ্ঘটনা।
  • অচিনাক্ত মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে চাইকেল আৰোহীক।
  • দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহী।
  • নিহত হোৱা আৰোহীজনৰ নাম ইচলাম উদ্দিন।
  • দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলয়ন ডাম্পাৰখন।
দুৰ্ঘটনা