লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ...

New Update
- অখিল গগৈৰ পিছতে এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক মানহানি গোচৰ ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰ।
- কামৰূপ মহানগৰ জিলা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতত মানহানি গোচৰ তৰিছে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই।
- যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত অজাপ সভাপতি গৰাকীয়ে "গোল্ডেন থেড অফ অসম" আৰু ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আয়োজন কৰিছিল সংবাদমেল।
- ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হৈ অধিবক্তা কিশোৰ দত্তই এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি মন্তব্য কৰে।
- কামৰূপ মহানগৰ জিলা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতত ৩০ অক্টোবৰত হ'ব এই গোচৰৰ শুনানি।