বৰদলনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডিম্বেশ্বৰ শইকীয়াক "কৃতী শিক্ষক ২০২৫" বঁটা প্ৰদান

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত শিক্ষক দিৱস আৰু দীনজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংঙ্গতি ৰাখি ধেমাজীৰ বৰদলনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডিম্বেশ্বৰ শইকীয়াক দীন-জ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ " কৃতী শিক্ষক ২০২৫ " বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । বঁটাত আছে ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ , স্মাৰক ,এটা গড় ৰ প্ৰতীক আৰু মানপত্ৰ ।
ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক চুমী ৰহমানে আদৰণি ভাষণেৰে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ গোহাই,ফাউণ্ডেশ্যনৰ উপদেষ্টা বৰঠাকুৰ আই এ এছ একাডেমিৰ সঞ্চালক বন্দনা বৰঠাকুৰ। সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপক সাহিত্যিক ড° জয়ন্ত মাধৱ বৰা, ইত্যাদিকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি।