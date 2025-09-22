চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰাগ নিউজৰ পৰা অৱ্যাহতি সাংবাদিক উৎপল বৰাক

প্ৰাগ নিউজৰ পৰা অৱ্যাহতি দিয়া হৈছে যোৰহাটৰ সাংবাদিক উৎপল বৰাক। জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি যোৰহাটত কৰাৰ বাবে দাবী জনাই প্ৰতিবাদৰ নামত কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি।

  • প্ৰাগ নিউজৰ পৰা অৱ্যাহতি দিয়া হৈছে যোৰহাটৰ সাংবাদিক উৎপল বৰাক।
  • জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি যোৰহাটত কৰাৰ বাবে দাবী জনাই প্ৰতিবাদৰ নামত কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি।
  • প্ৰতিবাদকাৰীক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ সাংবাদিক উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে।
  • প্ৰাগ নিউজ কৰ্তৃপক্ষই সাংবাদিকজনৰ কোনো মন্তব্য দায়িত্ব নলয় বুলি কৈছে।
  • মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সাংবাদিকজনৰ এনে আচৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল সংবাদমেলত।
  • যোৰহাটত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সভাত তেওঁ দিয়া উদাত্ত ভাষণৰ দায়িত্ব তেওঁৰ নিজৰ বুলি কৈছে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।
  • সামাজিক মাধ্যমযোগে দিয়া বক্তব্যৰো দায়িত্ব নলয় প্ৰাগ নিউজে।
  • তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁক কৰ্মৰ পৰা অৱ্যাহতি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। 
