চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ৰাজ্যৰ প্রশাসনিক বিভাগত ব্যাপক ৰদ-বদল

ৰাজ্যৰ প্রশাসনিক বিভাগত ব্যাপক ৰদ-বদল। ৮গৰাকী জিলা আয়ুক্তক কৰা হৈছে বদলি।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
  • ৰাজ্যৰ প্রশাসনিক বিভাগত ব্যাপক ৰদ-বদল
  • ৮গৰাকী জিলা আয়ুক্তক কৰা হৈছে বদলি
  • গৃহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব পাৰ্থ প্রতীম মজুমদাৰক বদলি
  • বজালীৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে বদলি পাৰ্থ প্রতীম মজুমদাৰক
  • AIIDC(addl) সঞ্চালক নৰেন্দ্র কুমাৰ শ্বাহক বদলি কৰা হয়
  • মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান নৰেন্দ্র কুমাৰ শ্বাহক
  • প্রীতি কুমাৰীক পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আয়ুক্ত হিচাপে বদলি
  • বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব আয়ুসী জৈনক দৰঙৰ আয়ুক্ত হিচাপে বদলি
  • মিনাক্ষী দাস নাথক ASDMA(addl)ৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ল
  • দৰঙৰ আয়ুক্ত পূবালী গোঁহাইক গোলাঘাটৰ আয়ুক্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান
  • পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আয়ুক্ত সাৰংগ পানি শৰ্মাক বদলি
  • পৰিবহণ বিভাগৰ সচিবৰ দায়িত্ব সাৰংগ পানি শৰ্মাক
  • বাক্সাৰ আয়ুক্ত গৌতম দাসক P&RDৰ সচিবৰ দায়িত্ব
  • চিৰাঙৰ আয়ুক্ত যতীন বৰাক সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ সচিবৰ দায়িত্ব
  • লখিমপুৰৰ আয়ুক্ত প্রণৱজিৎ কাকতি বদলি
  • দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্রণৱজিৎ কাকতিক
প্ৰশাসন