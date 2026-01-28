গণৰাজ্য দিৱসত আমেৰিকা আৰু চীনে কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে ভাৰতলৈ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতে উদযাপন কৰিলে ৭৭সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। ভিন্ন দেশৰ নেতাই ভাৰতলৈ উক্ত দিনটোত প্ৰেৰণ কৰিছিল শুভেচ্ছা বাৰ্তা। এই ঐতিহাসিক দিনটোত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দুয়োখন দেশৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্কক আলোকপাত কৰি ভাৰতবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।
ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, - "আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ হৈ আপোনালোকৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ দেশ হিচাপে আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত এক ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে আৰু অটুট থাকিব"
ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগেই ভাৰতক ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি লিখিছে, "মই ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে যোগ দি ভাৰত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণক এই আনন্দময় গণৰাজ্য দিৱসত উষ্ম আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। এই উপলক্ষে দেশখনৰ চহকী যাত্ৰা আৰু প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰখা মনোভাৱক সন্মান জনাইছে, আৰু লগতে আমাৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা ভাগ-বতৰা কৰা মূল্যবোধ আৰু গভীৰ সম্পৰ্ককো প্ৰতিফলিত কৰিছে।"
ৰাছিয়াৰ দূতাবাসে বিভিন্ন ভাষাত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। ৰাছিয়াৰ দূতাবাসে কয় যে, "ভাৰত এনে এখন ঠাই য'ত প্ৰাচীন প্ৰজ্ঞা আৰু ভৱিষ্যতৰ সপোন একেলগে চলে। ভাৰতে বিশ্বক দেখুৱাইছে যে বৈচিত্ৰ্য কোনো দুৰ্বলতা নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি। ভাৰতৰ গণৰাজ্য প্ৰতিজন মানুহৰ মৰ্যাদাৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে।"
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙেও ভাৰতৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত অভিনন্দন জনায়। তেওঁ ভাৰত আৰু চীনক ভাল প্ৰতিবেশী, বন্ধু, আৰু অংশীদাৰ বুলি অভিহিত কৰে। তেওঁ কয় যে ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্ক নিৰন্তৰ উন্নত আৰু বিকশিত হৈ আছে, যিটো দুয়োখন দেশ আৰু তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ মৌলিক স্বাৰ্থৰ সৈতে মিল আছে।’