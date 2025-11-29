সদৌ অসম জল জীৱন মিছন ঠিকাদাৰ মঞ্চৰ প্রতিনিধিৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ সদৌ অসম জল জীৱন মিছন ঠিকাদাৰ মঞ্চৰ প্রতিনিধিমণ্ডলীয়ে অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে। সাক্ষাৎ কালত জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰসকলৰ মুখ্য সমস্যা, বিশেষকৈ প্ৰায় ১৬ মাহে অনাদায় হৈ থকা প্ৰাপ্য ধন আৰু আন আন গুৰুত্বপূর্ণ সমস্যা সমূহ সমাধানৰ বাবে তেখেতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰে।
প্ৰায় ২০ মিনিটীয়া এই আলোচনা কালত জল জীৱন মিছনৰ সকলো ঠিকাদাৰৰ হৈ সদৌ অসম জল জীৱন মিছন ঠিকাদাৰ মঞ্চৰ সভাপতি শ্ৰী সীমান্ত জ্যোতি বৰুৱা, কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰী নৃপেন নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী হবিবুৰ ৰহমানে সংশ্লিষ্ট সকলো বিষয় সবিস্তাৰে ডাঙি ধৰে।
ৰাজ্যপাল শ্ৰী আচাৰ্যই সকলো বিষয় যথেষ্ট গভীৰ ভাবে লোৱা দেখা যায়। তেখেতে ঠিকাদাৰ সকলৰ সমস্যা সমূহ কেন্দ্ৰীয় জল শক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰী চি আৰ পাটিলৰ সৈতে অতি শীঘ্ৰেই আলোচনা কৰিব আৰু প্ৰয়োজন হ’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতো বিষয় সমূহ তুলি ধৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে।
লগতে, অহা ৩ ডিচেম্বৰত শ্ৰীযুত চি আৰ পাটিলৰ সৈতে সাক্ষাৎৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াক ঠিকাদাৰ প্ৰতিনিধি সকলৰ সন্মুখতে তৎক্ষণাত নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। ঠিকাদাৰ সকলৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে,ৰাজ্যপাল গৰাকীৰ সৈতে হোৱা এই সাক্ষাতে জেজেএম ঠিকাদাৰসকলৰ দীৰ্ঘদিনে অনাদায় ধন প্ৰাপ্তি আৰু আন গুৰুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সমাধানত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব।