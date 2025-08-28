অভিলেখ সৃষ্টি কৰি এম জি এনৰেগাৰ বাবে ৮৬,০০০ কোটি টকা আৱন্টন কেন্দ্ৰৰ...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চয়তা আঁচনি (এম জি এনৰেগা)ৰ বাবে ঐতিহাসিক ৮৬,০০০ কোটি টকা আবণ্টন দি গ্ৰাম্য জীৱিকা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ গাঁওসমূহক সবলীকৰণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ  ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চয়তা আঁচনি (এম জি এনৰেগা)ৰ বাবে ঐতিহাসিক ৮৬,০০০ কোটি টকা আবণ্টন দি গ্ৰাম্য জীৱিকা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ গাঁওসমূহক সবলীকৰণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 

২০২৫ চনৰ ২৩ জুলাই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ৪৫,৭৮৩ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে, য’ত  ৩৭,৯১২ কোটি টকা কেৱল মজুৰি প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্দশাৰ সময়ত জীৱিকা নিশ্চিতকৰণৰ স্তম্ভ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নিয়োগ নিশ্চয়তা আঁচনিখন।

এম জি এনৰেগাৰ অধীনত কাম আৰু মজুৰিৰ নিশ্চয়তাই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত প্ৰব্ৰজনৰ বাধ্যবাধকতাও হ্ৰাস কৰিছে, যাৰ ফলত পৰিয়ালসমূহে অনিশ্চিত আৰু প্ৰায়ে শোষণমূলক চাকৰিৰ সন্ধানত চহৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হোৱাতকৈ নিজৰ ঘৰতেই থাকি জীৱিকাৰ সন্ধান লাভ কৰিছে।

২০১৩-১৪ চনত এমজিএনৰেগাৰ অধীনত মুঠ কৰ্মশক্তিৰ ৪৮ শতাংশ মহিলাৰ সংখ্যা আছিল। ২০২৪-২৫ চনলৈকে সেই সংখ্যা আকৰ্ষণীয় ৫৮.১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছিল, য’ত সমগ্ৰ ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৪৪০ লাখতকৈ অধিক মহিলা জড়িত আছে।

২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষলৈকে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৯১ হাজাৰ শ্ৰমিকে ইউনাটিৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল, চৰকাৰে মুঠ দু লাখ শ্ৰমিকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লক্ষ্য লৈছিল। শিলৰ কাম, কাঠমিস্ত্ৰী, টেইলাৰিঙৰ দৰে ভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 



