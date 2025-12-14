প্ৰথম কথা মই এই চার্জশ্বীটক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয়ঃৰবি শৰ্মা

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আমি আগৰ পৰা যি ধাৰণা কৰিছিলোঁ সেই ধাৰণাসমূহ সঁচা হৈছে। আমি তদন্ত আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগত যিবোৰ অভিযোগ আনিছিলো সেইবোৰে এতিয়া সঁচা হৈছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পাছতে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। বহু কেইটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। 

অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কৈছে যে- প্ৰথম কথা এই চার্জশ্বীটক লৈ মই মুঠেও সন্তুষ্ট নহয়। আমি আগৰ পৰা যি ধাৰণা কৰিছিলোঁ সেই ধাৰণাসমূহ  সঁচা হৈছে। আমি তদন্ত আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগত যিবোৰ অভিযোগ আনিছিলো সেইবোৰে এতিয়া সঁচা হৈছে।একেবাৰে শেষৰ ভিডিঅ'টো আমাক লাগে। কি আছে সেই ভিডিঅ' টোত জনাতো প্ৰয়োজন। এজন বন্ধু হিচাপে আৰু জুবিনৰ অনুৰাগী হিচাপে মই জানিব বিচাৰো জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে শেষ পৰ্যায়ত কি হৈছিল। এই কথা জনাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে। এনেদৰেই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। 

