বিদায় কংগ্ৰেছ! ৰাজীৱ ভৱনত সেৱা লৈ দল এৰিলে ৰাতুল কলিতাই...

অৱশেষত কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰাতুল কলিতাই। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰাতুল কলিতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুৱাই ৰাজীৱ ভৱনলৈ গৈ সেৱা জনাই দলত্যাগ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত। কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমৰো বিশেষ দায়িত্বত আছিল ৰাতুল কলিতা।

