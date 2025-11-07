এঙাৰখোৱা পূৱেৰুণ সংঘত ৰাসলীলা

ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰ : শৰৎ কালৰ পূৰ্ণিমাৰ জোৎস্না বিঢৌত নিশা ৰাজ্যৰ গাঁৱে গাঁৱে মঞ্চস্থ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী৷কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা ৷ গাঁৱে গাঁৱে পৰিণত হৈছে গকুল ,মথুৰা ,বৃন্দাবন ৷
লখিমপুৰৰ এঙাৰখোৱা পূৱেৰুণ সংঘত বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে আঞ্চলিক ভিৰ্তিত ৰাসলীলা মঞ্চস্থ হয় । গোপবালক আৰু কালীয় দমনৰ কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কণমানি শিল্পী এঞ্জেলিনা হাজৰিকাৰ কৃষ্ণাভিনয় আৰু নৃত্যই উপস্থিত দৰ্শক সকলোকে মুগ্ধ কৰে ৷
কণমানি শিল্পীগৰাকীৰ অভিনয়ত সন্তুষ্ট হৈ দৰ্শকে নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰে ৷ আনহাতে দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা হিতৈষণা বৰগোহাঁইকো দৰ্শকে বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ বাবে পুৰস্কৃত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে এঙাৰখোৱাৰ পূৱেৰুণ সংঘৰ ৰাসে এইবাৰ ৭৩ বছৰত ভৰি দিছে । ১৯৫২ চনৰ আঞ্চলিক ভিৰ্তিত পূৱেৰুণ সংঘত ৰাস প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছে ৷