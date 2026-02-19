ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত পুনৰ নতুন নিযুক্তি

&quot; \u09f0\u09be\u099c\u09cd\u09af\u09f0 \u09b6\u09bf\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09ac\u09bf\u09ad\u09be\u0997\u09a4 \u09aa\u09c1\u09a8\u09f0 \u09a8\u09a4\u09c1\u09a8 \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf \u09b6\u09bf\u0995\u09cd\u09b7\u09be\u09ae\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u09c0 \u09a1\u09be\u0983 \u09f0\u09a3\u09cb\u099c \u09aa\u09c7\u0997\u09c1\u09f1\u09c7 \u09ac\u09bf\u09a4\u09f0\u09a3 \u0995\u09f0\u09c7 \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf \u09aa\u09a4\u09cd\u09f0 \u099c\u09bf\u09b2\u09be \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u09a5\u09ae\u09bf\u0995 \u09b6\u09bf\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09ac\u09bf\u09b7\u09df\u09be \u09aa\u09a6\u09a4 \u09ec\u099c\u09a8\u0995 \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf\u00a0 \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df \u09b8\u09ae\u09c2\u09b9\u09f0 \u09aa\u09f0\u09bf\u09a6\u09f0\u09cd\u09b6\u0995 \u09b9\u09bf\u099a\u09be\u09aa\u09c7 \u09e7\u099c\u09a8\u0995 \u09a8\u09bf\u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf &quot;