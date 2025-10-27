বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনক আটক।

&quot; \u09ac\u09c0\u09f0 \u09b2\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u09b8\u09c7\u09a8\u09be\u09f0 \u09ae\u09c1\u0996\u09cd\u09af \u09b8\u099a\u09bf\u09ac \u09f0\u09a3\u09cd\u099f\u09c1 \u09aa\u09be\u09a8\u09c0\u09ab\u09c1\u0995\u09a8\u0995 \u0986\u099f\u0995\u0964 \u09b8\u0982\u09ac\u09be\u09a6\u09ae\u09c7\u09b2\u09f0 \u09ae\u09be\u099c\u09a4\u09c7 \u0986\u099f\u0995 \u0995\u09f0\u09c7 \u09a8\u09c7\u09a4\u09be\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u0995\u0964 \u09b8\u09cb\u09ae\u09ac\u09be\u09f0\u09c7 \u09ac\u09bf\u09df\u09b2\u09bf \u09a4\u09c7\u0993\u0981\u0995 \u0986\u099f\u0995 \u0995\u09f0\u09c7 \u0997\u09c1\u09f1\u09be\u09b9\u09be\u099f\u09c0 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09df\u09c7\u0964 \u0996\u09cd\u09f0\u09c0\u09b7\u09cd\u099f\u09be\u09a8\u09ac\u09b8\u09cd\u09a4\u09bf\u09f0 \u098f\u0996\u09a8 \u09b9\u09cb\u099f\u09c7\u09b2\u09a4 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u09b8\u0982\u09ac\u09be\u09a6\u09ae\u09c7\u09b2\u0996\u09a8\u0964\u00a0 \u09b9\u09cb\u099f\u09c7\u09b2 \u098f\u09aa\u09b2&amp;#x27; \u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u09a3\u09cd\u09a1\u09a4 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u09b8\u0982\u09ac\u09be\u09a6\u09ae\u09c7\u09b2\u0996\u09a8\u0964 &quot;