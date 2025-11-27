চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰঙাপৰাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস

ৰঙাপৰাত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে চিন্তিত কৰি তুলিছে  অঞ্চলবাসীক ৷ বন্যহস্তীৰ জাকে কৃষক ৰাইজৰ পকা ধাননি পথাৰৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

author-image
Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ  ৰঙাপৰাত  হাতী-মানুহৰ সংঘাতে ধাৰণ কৰিছে তীব্ৰ ৰূপ ৷ বন্যহস্তীয়ে খেদিবলৈ যোৱা একাংশ যুৱকক খেদি আহিছে বন্যহস্তীয়ে ৷ যিকোনো সময়ত সংঘটিত হ’ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ’বও পাৰে কোনো লোক ৷  

WhatsApp Image 2025-11-27 at 2.58.41 PM

উল্লেখ্য যে ৰঙাপৰাত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে  অঞ্চলবাসী ৰাইজক ৷ বন্যহস্তীৰ জাকে কৃষক ৰাইজৰ পকা ধাননি পথাৰৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷  ধেন্দাই চাহ বাগিচাত দিনৰ ভাগতে বন্যহস্তীয়ে  পকা ধাননি পথাৰৰ ধান খাই তহিলং  কৰিছে  ৷ বন্যহস্তীৰ জাক খেদিবলৈ যোৱা যুৱকৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত ৷

WhatsApp Image 2025-11-27 at 2.58.28 PM

তাৰোপৰি প্ৰত্যেক দিনাই সোনাই-ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা  বন্যহস্তীৰ জাক সমূহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি  বিচৰণ কৰি থকাৰ পিছত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে নামি পৰে ধাননি পথাৰত । খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ জাক সমূহ দিনৰ ভাগত ধাননি পথাৰত নামি পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ  ৷  ইপিনে বন্যহস্তীৰ জাকে ধাননি পথাৰৰ ধান খায় তহিলং কৰিছে।  বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে এতিয়া  উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে গঞা ৰাইজে ৷  

WhatsApp Image 2025-11-27 at 2.58.41 PM

উল্লেখ্য যে আমাৰিবাৰী বন বিভাগৰ কৰ্মী সকলে বন্যহস্তীৰ জাক সমূহ পুনৰ বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

জামুগুৰিহাট ৰঙাপৰা