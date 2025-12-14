চাবস্ক্ৰাইব কৰক

১৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰামোজী ফিল্ম চিটিত আৰম্ভ হ'ব শীতকালীন ফেষ্ট

author-image
Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ  ১৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১৮ জানুৱাৰীলৈ মাহজোৰা ‘শীতকালীন উৎসৱ’ৰ বাবে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰামোজী ফিল্ম চিটি ৷ আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই পৰাই তুলা হৈছে ৰামোজী ফিল্ম চিটি। কাৰ্নিভাল পেৰেড,মনোমোহা ফিল্ম মিউজিকেল আৰু আন বহুতো মনোৰঞ্জনৰে দৰ্শকক আদৰণি জনাবলৈ সাজু কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।  

উল্লেখ্য যে, এই শীতকালীন উৎসৱ  আৰু ৰামোজী কাৰ্নিভাল ২০২৬ ৰ বাবে কেইবাটাও বিশেষ পেকেজ উপলব্ধ কৰা হৈছে ৷ য'ত আপুনি আপোনাৰ আপোনজন বা পৰিয়ালৰ সৈতে আহি এই উৎসৱ  আৰু কাৰ্নিভালৰ  আমেজ ল'ব পাৰিব। আনপিনে এই উৎসৱৰ বাবে সময় সীমা নিশা ৯ বজালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই কাৰ্নিভালত লাইভ শ্ব',ৱাইল্ড ৱেষ্ট ষ্টাণ্ট, ৰোমাঞ্চকৰ ৰাইড, এডভেঞ্চাৰ জ'নে এক স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা দিব সকলোকে। 

ৰামোজী ফিল্ম চিটি