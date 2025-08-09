চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Dhubri

ধুবুৰীত বিএছএফৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন

আজি পৱিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা। সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰাৰ লগতে ধুবুৰীতো সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
web2

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰী : আজি পৱিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা। সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰাৰ লগতে ধুবুৰীতো সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হয়।

Advertisment

সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ মহিলা কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে স্থানীয় মহিলাসকলে শনিবাৰে ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত উপস্থিত হৈ বিএছ এফৰ বিষয়া-জোৱানসকলক ৰাখী পিন্ধাই ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰে। এই উপলক্ষে আজি  ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইংৰ সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট পি চি ঘোষ, সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে।

Rakhi bandhan