ধুবুৰীত বিএছএফৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰী : আজি পৱিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা। সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰাৰ লগতে ধুবুৰীতো সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হয়।
সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ মহিলা কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে স্থানীয় মহিলাসকলে শনিবাৰে ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইং শিবিৰত উপস্থিত হৈ বিএছ এফৰ বিষয়া-জোৱানসকলক ৰাখী পিন্ধাই ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰে। এই উপলক্ষে আজি ধুবুৰীস্থ বিএছএফ ৰ ৱাটাৰ উইংৰ সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট পি চি ঘোষ, সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰ ধুবুৰী নগৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে।