চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

এ চি এছৰ ২০ সংখ্যক ৰেংক লাভ ৰাজশ্ৰীৰ

ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ বৰপাত্ৰ গাঁৱৰ সদা বৰুৱা আৰু জ্যোৎস্না গোঁহাইৰ কন্যা ৰাজশ্ৰী হাতীবৰুৱাই সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ (জুনিয়ৰ গ্ৰেড)পৰীক্ষাত ২০ সংখ্যক স্থান দখল কৰি কৃতিত্বৰে উজ্বলি উঠিছে । 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
AP FOR WEB rajashri

ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখনা : ঢকুৱাখনাক গৌৰৱান্বিত কৰিলে এগৰাকী কৃতিমানে । তেওঁ হ'ল ঢকুৱাখনাৰ মেধাৱী কন্যা ৰাজশ্ৰী হাতীবৰুৱা । ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ বৰপাত্ৰ গাঁৱৰ সদা বৰুৱা আৰু জ্যোৎস্না গোঁহাইৰ কন্যা ৰাজশ্ৰী হাতীবৰুৱাই সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ (জুনিয়ৰ গ্ৰেড)পৰীক্ষাত ২০ সংখ্যক স্থান দখল কৰি কৃতিত্বৰে উজ্বলি উঠিছে । 

আয়োগৰ অসম অসামৰিক সেৱা(এ চি এছ)ৰ বাবে কৃতিত্বৰে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰাজশ্ৰী বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ (কাৰিকৰী)ত "এচিষ্টেণ্ট একাউন্টচ অফিচাৰ" হিচাপে কৰ্মৰত । স্মৰ্তব্য যে যোৱা বৰ্ষত ৰাজশ্ৰীয়ে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ "এচিষ্টেণ্ট একাউন্টচ অফিচাৰ" হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছে ।

WhatsApp Image 2026-02-17 at 6.59.31 PM

ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী আত্মোৎস্বৰ্গী এ চি এছ বিষয়া হোৱাৰ  দুৰ্বাৰ সপোন দেখা প্ৰচুৰ অধ্যয়নশীল ৰাজশ্ৰীয়ে প্ৰাত্যহিক কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজতো নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে । অৱশেষত ইস্পিত ফলাফল লাভ কৰিলে বিনয়ী ৰাজশ্ৰীয়ে ।

আজি  বিয়লি ইস্পিত শুভ সংবাদ লাভ কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হোৱা ৰাজশ্ৰীৰ এই সাফল্যত উল্লাসিত পিতৃ-মাতৃ, পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ ঢকুৱাখনাবাসী।

এ পি এছ চি