কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী ৰাজীৱ কিচকোক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড, ১০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমণা

ডিজিটিল সংবাদ, ধেমাজিঃ ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ কল্যাণজিৎ শইকীয়া আদালতে শুকুৰবাৰে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী অপৰাধ (POCSO) আইনৰ অধীনত ৰাজীৱ কিচকো নামৰ এজন যুৱকক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে নগদ ১০ হাজাৰ টকা জৰিমনাৰ আদেৰ্শ দিয়ে৷
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ মাৰ্চত এটি ১৬ বছৰত কৈ তলৰ কিশোৰীক অকশৰীয়া অৱস্থাত ধেমাজি বড়ো আৰ্দশ গাৱঁৰ যুৱক ৰাজীৱে ধৰ্ষণ কৰে৷ ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব পাৰি কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ততাতৈয়াকৈ ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে এজেহাৰ দাখিল কৰে৷
আৰক্ষী থানাৰ গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া গীতাঞ্জলি বৰবৰাই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি শিশু আইনৰ অপৰাধ (POCSO) ৰ অধীনত ১১১/২০২৪ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি লম্পট ৰাজীৱ কিচকোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে’ললৈ প্ৰেৰণ কৰে৷
পৰবৰ্তী সময়ত তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া গীতাঞ্জলি বৰবৰাই সাতজন সাক্ষীবাদীসহ চূড়ান্ত অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ পাছতে বিগত ডেৰ বছৰে ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলা গোচৰৰ অন্তত শুকুৰবাৰে অপৰাধী ৰাজীৱ কিচকোক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে নগদ দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহে৷