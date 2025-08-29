নতুন ৰাজভৱনেই নহয় আজি ৰাজ্যই পালে ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেন্সিক লেবৰটৰী অনুসন্ধান কেন্দ্ৰও

ডিজিটেল ডেস্কঃ ‘১৯৮০ চনত অসমত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজভৱন আছিল একপ্ৰকাৰে ৰাজ্যপালৰ কেম্প অফিচ। ১৯৮৯ চনৰ পৰা অসমৰ বাবে পৃথক ৰাজ্যপাল নিযুক্তি হ’বলৈ ধৰাত এই কেম্প অফিচটোকে ৰাজভৱন হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল’।– ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশত আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰাজভৱনৰ ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং’ মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানত ৰাজভৱনৰ ইতিহাস সুঁৱৰি এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
তাৰোপৰি তেওঁ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত নিৰ্মাণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেন্সিক লেবৰটৰী উদ্বোধনৰ লগে লগে এই একাডেমী এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ একাডেমীলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ ভাষণত ড০ শৰ্মাই কয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়েই কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়ৰ ৰাজভৱনকে উত্তৰ পূবৰ ৰাজভৱন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল।
১৯৮০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত ৰাজভৱন স্থাপন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই ৰাজভৱন একপ্ৰকাৰে ৰাজ্যপালৰ ‘কেম্প অফিচ’ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তদানীন্তন ৰাজ্যপাল এল পি সিঙে ১৯৮০ চনৰ ১৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰি এই ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল।
১৯৮৯ চনৰ পৰা অসমৰ বাবে এগৰাকী সুকীয়া ৰাজ্যপাল নিযুক্তি হ’বলৈ আৰম্ভ হোৱাত এই কেম্প অফিচটোকে এক উন্নত মানদণ্ডৰ ৰাজভৱনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। সময়ৰ সুতত এই ৰাজভৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত কৰিলেও মূল ৰাজভৱনটোক আমি সংশোধন কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাছিলো।
তাৰ ফলত একপ্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ কাম কৰাৰ বাবে যি সুবিধাৰ প্ৰয়োজন সেই সুবিধাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল আৰু অসমৰ ৰাজভৱন বা ৰাজ্যপালৰ যি প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানক লৈ ক’ৰবাত নহয় ক’ৰবাত প্ৰশ্নবোধন চিনো উত্থাপন হৈছিল। ২০২৩ চনৰ ৫ জানুৱাৰী তাৰিখে আমি অসমৰ এই নতুন ৰাজ্যপাল ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো।
তদানীনন্তন ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু আজিৰ পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া ডাঙৰীয়াই এই ৰাজভৱন নিৰ্মাণৰ সময়ত তেখেতসকলৰ বহুবোৰ পৰামৰ্শৰে আমাক নিৰ্মাণ কাৰ্য শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিল। আমি আজি এই ৰাজভৱনৰ শুভ উদ্বোধনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, সকলোৰে সন্মানৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ পৰিকল্পনাৰে এই সুন্দৰ ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে।
নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱনৰ সন্দৰ্ভত ড০ শৰ্মাই আৰু কয়, প্ৰায় ৩৩৪০ স্কোৱেৰ বৰ্গ মিটাৰ এলেকাত নিৰ্মিত এই ৰাজভৱন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰে সমাহিত হৈ দেশৰ ভিতৰতে এটা সুন্দৰ ৰাজভৱনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। আমি আশা কৰিম এই ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে অসমৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰি যোৱাত সহায়ক হ’ব আৰু তেখেতৰ অভিভাৱকত্বৰে আমিও বিকাশৰ যাত্ৰাৰে ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত উপকৃত হম।
আনহাতে এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্ছুৱেলী আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ছাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেন্সিক লেবৰটৰী, এছ এছ বিৰ আৱাসিক প্ৰকল্প আৰু আই টি বিপৰ প্ৰকল্প, আছাম ৰাইফলছৰ প্ৰকল্প আদি।
লাচিত বৰফুকন পুলিচ একেডামীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ছাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেন্সিক লেবৰটৰী সন্দৰ্ভত ড০ শৰ্মাই কয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত দেৰগাঁৱত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ৰাষ্ট্ৰীয় ছাইবাৰ ক্ৰাইম ফৰেন্সিক লেবৰটৰী অনুসন্ধান কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হৈছে। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰামৰ্শ মতে আজি এক ৰাষ্ট্ৰীয় একাডেমীলৈ একপ্ৰকাৰে ৰূপান্তৰ হৈছে।
কিছুদিন আগতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ জোৱানক, পৰৱৰ্তী সময়ত গোৱা আৰক্ষীৰ জোৱানক আমি এই একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। আজিও বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমালৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ আহি আছে।
তেওঁ কয়, আজিৰ ছাইবাৰ ক্ৰাইম লেবেৰটৰীটোৱে একপ্ৰকাৰে লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। গুৱাহাটীত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বাবে পৃথক আৱাস, আই টি বি পিৰ সোণাপুৰস্থিত ৩৩ বাহিনীৰ বাবে বেৰেক, বিষয়া মেচ, ১০ খন বিচনাযুক্ত হাস্পতাল, আছাম ৰাইফলছৰ বাবে শ্ৰীকোণা, শিলচৰ আৰু যোৰহাটত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আধাৰশিলাৰে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মংগলৰ বাবে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল কেইগৰাকীক সম্বোধন কৰি তেওঁ আৰু কয়, ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰাক্তন অসমৰ ৰাজ্যপাল, বৰ্তমানৰ পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া, প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল শ্ৰী জগদীশ মুখী উপস্থিত আছে। মই সকলোকে আমাৰ পবিত্ৰ অসমৰ ভূমিলৈ আদৰণি জনাইছো।
আমাৰ ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ। পৰৱৰ্তী পদক্ষপত বৰ্তমানৰ ৰাজভৱনৰ সুন্দৰ দৰবাৰ হলকে আদি কৰি কেইবাটাও নতুন সংযোজনেৰে আমি এই ৰাজভৱনক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিম।