জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৰে'লযাত্ৰাৰ ভাড়াত ৰেহাই, কিদৰে লাভ কৰিব এই সুবিধা?

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতিদিনে দেশত লক্ষাধিক লোকে কৰে ৰে'লযাত্ৰা।ভাৰতৰ দৰে দেশতকম খৰচত দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে বহুলোক ৰে'লযাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় ৰে'লে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে লৈ আনিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ।
ভাৰতীয় ৰে'লৱেই ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ভাড়াৰ ৰেহাই আৰু বৰ্ধিত ভ্ৰমণ সহায়ৰ সুবিধা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। এই সিদ্ধান্তক বৃদ্ধ যাত্ৰীসকলে ব্যাপকভাৱে আদৰণি জনাইছে। পূৰ্বে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত এই সুবিধাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল।
এই ৰেহাইসমূহ কিছুমান বিশেষ ৰেল শ্ৰেণীত নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ লোকৰ বাবে উপলব্ধ হব। এই ৰেহাইসমূহ মেইল/এক্সপ্ৰেছ, ৰাজধানী, শতাব্দী, জন শতাব্দী, আৰু ডুৰন্টো ৰে’লৰ স্লিপাৰ ক্লাছ (এছ এল), এচি ৩-টিয়াৰ (৩এচি), আৰু এচি চেয়াৰ কাৰ (চিচি) ডবাৰ ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হব। অৱশ্যে বন্দে ভাৰত বা তেজসৰ দৰে প্ৰিমিয়াম ৰেলত এই ৰেহাই পোৱা নাযাব।
ৰেহাইৰ সুবিধা কেনেকৈ লব পাৰিব
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে ৰে’লৱে প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে টিকট বুকিং প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত এই ৰেহাইৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে টিকট বুক কৰোতে আইআৰচিটিচিৰ ৱেবছাইট বা মোবাইল এপত বুকিং কৰাৰ সময়ত সঠিক বয়স দিয়ক আৰু যাত্ৰী বিৱৰণ প্ৰপত্ৰত "জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ৰেহাইৰ বিকল্প" অংশৰ অধীনত "ৰেহাই লাভ কৰক" বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক। অন্যথা যাত্ৰী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা (পি আৰ এছ) কাউণ্টাৰত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীক জনাওক যে, আপুনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ৰেহাইৰ সুবিধা ল’ব বিচাৰে।
- পুৰুষঃ বয়স ৬০ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ (৪০% ৰেহাই)।
- মহিলা আৰু তৃতীয় লিংগৰ বাবেঃ বয়স ৫৮ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ (৫০% ৰেহাই)
উল্লেখযোগ্য যে, টিকট ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত বয়সৰ কোনো প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু যাত্ৰীসকলে যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বয়সৰ বৈধ নথিপত্ৰ (যেনে আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, বা পাছপ'ৰ্ট) লৈ যাব লাগিব আৰু টিকট পৰীক্ষা কৰোতে দেখুৱাব লাগিব।
ইফালে, ভাড়া ৰেহাইৰ উপৰিও ভাৰতীয় ৰেলৱেই জেষ্ঠ্য নাগৰিক সকলৰ বাবে দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰামদায়ক কৰি তুলিবলৈ কেইবাটাও সুবিধা আগবঢ়াইছে:
নিম্ন বাৰ্থৰ অগ্ৰাধিকাৰ: ব্যৱস্থাটোৱে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, ৪৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ মহিলা যাত্ৰী, আৰু বুকিং কৰাৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাক নিম্ন বাৰ্থ আবণ্টন কৰাটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। লগতে স্লিপাৰ, ৩এচি, আৰু ২এচি ডবাত নিম্ন বাৰ্থৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কোটা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
অনব’ৰ্ড এলটমেণ্ট: যদি কোনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক মধ্যম বা ওপৰৰ বাৰ্থ আবণ্টন দিয়া হয়, তেন্তে তেওঁলোকে অন-ব’ৰ্ড টিকট চেকিং ষ্টাফ (টিটিই)ক যাত্ৰাৰ সময়ত খালী থকা তলৰ বাৰ্থ পুনৰ আবণ্টন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে।
ষ্টেচনত সুবিধাঃ
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেচন সমূহত হুইলচেয়াৰ বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ। "যাত্ৰী মিত্ৰ সেৱা"ত অনুৰোধ জনালে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে হুইলচেয়াৰ আৰু পৰ্টাৰৰ সেৱা লাভ কৰিব। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচনত বেটাৰী চালিত বাহন (BOV)ৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে সংৰক্ষণৰ অনুৰোধৰ বাবে পি আৰ এছ কেন্দ্ৰত পৃথক কাউণ্টাৰৰো (চাহিদাৰ অধীনত) ব্যৱস্থা কৰিছে ভাৰতীয় ৰে'লে।