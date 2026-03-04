বিধানসভা নিৰ্বাচনঃ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা...

New Update
- ৰাইজৰ দলৰ ১১জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা
- পূৱ গোৱালপাৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে
- জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে
- মানস সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবঅঞ্জন তালুকদাৰে
- দলগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আজিজুৰ ৰহমানে
- ধিং সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মেহবুব মুকতাৰ
- তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অলক নাথে
- চিচিবৰ গাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই
- মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল চেত্ৰীয়ে
- ডিগবৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ
- মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ড০ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই
- বোকাখাতত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সমষ্টি ৰতন দাওৱে