বিধানসভা নিৰ্বাচনঃ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা...

ৰাইজৰ দলৰ ১১জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা। পূৱ গোৱালপাৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে।

Asomiya Pratidin
  • ৰাইজৰ দলৰ ১১জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা
  • পূৱ গোৱালপাৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে
  • জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে
  • মানস সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবঅঞ্জন তালুকদাৰে
  • দলগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আজিজুৰ ৰহমানে
  • ধিং সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মেহবুব মুকতাৰ
  • তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অলক নাথে
  • চিচিবৰ গাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই
  • মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল চেত্ৰীয়ে
  • ডিগবৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ
  • মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ড০ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই
  • বোকাখাতত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সমষ্টি ৰতন দাওৱে

