দুপৰীয়া ১ বজাত বৰঝাৰ পাবহি ৰাহুল গান্ধী...

দুপৰীয়া ১ বজাত বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী। APCCৰ নেতৃত্বই বিমানবন্দৰত আদৰিব নেতাগৰাকীক। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে যাব সোণাপুৰলৈ।

  • দুপৰীয়া ১ বজাত বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী
  • APCCৰ নেতৃত্বই বিমানবন্দৰত আদৰিব নেতাগৰাকীক
  • বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে যাব সোণাপুৰলৈ
  • ২ বজাত সোণাপুৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী
  • সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধিত জ্ঞাপন কৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
  • সোণাপুৰতে অনুৰাগীৰ সৈতে কিছুসময় কটাব নেতাগৰাকীয়ে
  • বিয়লি সোণাপুৰৰ পৰা কাহিলীপাৰালৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী
  • কাহিলীপাৰাত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালক কৰিব সাক্ষাত
  • তাৰপৰাই বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হ'ব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী
  • গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী
  • প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, জেষ্ঠ নেতা ভূপেন বৰাই সদৰী কৰিলে এই তথ্য
