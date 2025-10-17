দুপৰীয়া ১ বজাত বৰঝাৰ পাবহি ৰাহুল গান্ধী...

New Update
- দুপৰীয়া ১ বজাত বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী
- APCCৰ নেতৃত্বই বিমানবন্দৰত আদৰিব নেতাগৰাকীক
- বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে যাব সোণাপুৰলৈ
- ২ বজাত সোণাপুৰত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী
- সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধিত জ্ঞাপন কৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
- সোণাপুৰতে অনুৰাগীৰ সৈতে কিছুসময় কটাব নেতাগৰাকীয়ে
- বিয়লি সোণাপুৰৰ পৰা কাহিলীপাৰালৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী
- কাহিলীপাৰাত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালক কৰিব সাক্ষাত
- তাৰপৰাই বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হ'ব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী
- গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী
- প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, জেষ্ঠ নেতা ভূপেন বৰাই সদৰী কৰিলে এই তথ্য