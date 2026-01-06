ৰহাত জুবিন গাৰ্গৰ মুখমণ্ডলৰ আৰ্হিৰে ৩০ ফুট উচ্চতাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমাগত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী। ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। মেজি, ভেলাঘৰ আদি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজ । এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিব জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ভোগালী বিহু । যদিও পূৰ্বৰ দৰে আনন্দৰ পৰিৱেশ নাই, তথাপি মহানায়কগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁৰ স্মৃতিত ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰহাৰ দীঘলদৰি মিলনপুৰত ৰাজীৱ জ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত ৬ খন গাঁৱৰ ১৪ জন যুৱকে নিৰ্মাণ কৰি আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মুখ মণ্ডলৰ আৰ্হিৰে ৩০ ফুট উচ্চতাৰ ভেলাঘৰ। লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আৰ্হি।
ইতিমধ্যে ৮০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইপিনে যুৱককেইজনে জানিব দিয়ে যে- ভেলাঘৰটো কেৱল ৰাইজৰ আকৰ্ষণ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্মান কৰা হৈছে।