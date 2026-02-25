ৰহাত দুৰ্ঘটনা, নিহত চালক...

&quot; \u09f0\u09b9\u09be\u09f0 \u09ac\u0997\u09f0\u09c0\u0997\u09c1\u09f0\u09bf \u09f0\u09be\u09b7\u09cd\u099f\u09cd\u09f0\u09c0\u09df \u0998\u09be\u0987\u09aa\u09a5\u09a4 \u09a6\u09c1\u09f0\u09cd\u0998\u099f\u09a8\u09be\u0964 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8 \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u09f0 \u09b8\u0982\u0998\u09f0\u09cd\u09b7\u09a4 \u09a8\u09bf\u09b9\u09a4 \u098f\u099c\u09a8 \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995 \u099a\u09be\u09b2\u0995\u0964 \u09ac\u09f0\u09cd\u09a4\u09ae\u09be\u09a8\u09b2\u09c8 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be \u09a8\u09be\u0987 \u099a\u09be\u09b2\u0995\u099c\u09a8\u09f0 \u09aa\u09f0\u09bf\u099a\u09df\u0964 \u0998\u09be\u0987\u09aa\u09a5\u09a4 \u09f0\u09c8 \u09a5\u0995\u09be \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u09a4 \u09a8\u09bf\u09df\u09a8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u09a3 \u09b9\u09c7\u09f0\u09c1\u09f1\u09be\u0987 \u0986\u09a8 \u098f\u0996\u09a8 \u099f\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u09f0 \u0996\u09c1\u09a8\u09cd\u09a6\u09be\u0964 &quot;