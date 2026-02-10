আইএফএছ বিষয়া ৰচিতা ভাণ্ডাৰীক মাল্টাত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ বিষয়া ৰচিতা ভাণ্ডাৰীক মাল্টা গণৰাজ্যলৈ ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী উচ্চায়ুক্ত হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে। ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (MEA)-এ সদৰী কৰিছে এই তথ্য।
উল্লেখযোগ্য যে, ৰচিতা ভাণ্ডাৰী বৰ্তমান নতুন দিল্লীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত যুটীয়া সচিব হিচাপে কৰ্মৰত। চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি, তেওঁ শীঘ্ৰেই নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব।
এই নিযুক্তিয়ে মাল্টাৰ সৈতে ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক দৃঢ় কৰাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰে। উল্লেখ্য যে, মাল্টাত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ ভাৰতীয় প্ৰবাসী বসবাস কৰি আছে, যিসকলে স্বাস্থ্যসেৱা, আতিথ্য, তথ্য-প্ৰযুক্তি আৰু নিৰ্মাণ খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আছে।
ভাৰত আৰু মাল্টাৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু সৌহার্দ্যপূৰ্ণ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক বজাই আছে। ১৯৬৪ চনত মাল্টাই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰত সেই দেশখনক স্বীকৃতি দিয়া প্ৰথম দেশসমূহৰ অন্যতম আছিল। দুয়ো দেশৰ মাজত আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ১৯৬৫ চনত স্থাপন হয়।
ইফালে, মাল্টাত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয় ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰীত পুনৰ খোলা হয়। আনহাতে, মাল্টাৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয় ২০০৭ চনৰ জুলাই মাহত নতুন দিল্লীত স্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও কলকাতা, চেন্নাই আৰু মুম্বাইত মাল্টাৰ মাননীয় কনছুলেট কাৰ্যালয় আছে।
আনহাতে, দুয়ো দেশৰ মাজত ১৯৯২ চনত স্বাক্ষৰিত সাংস্কৃতিক চুক্তিৰ অধীনত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান চলি আহিছে। মাল্টাত নিয়মিতভাৱে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, খাদ্য উৎসৱ আৰু ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
একেদৰে, মাল্টাত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে, যি ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক পৰিষদ (ICCR)-ৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ দিয়া হৈছিল। লগতে, গান্ধীজীৰ ১৫০তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে স্মাৰক ডাকটিকটাও জাৰি কৰা হৈছিল। মাল্টাত প্ৰতি বছৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসো উদযাপন কৰা হয়।