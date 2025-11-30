চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন নামানে! জ্বলাই দিলে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই!

৬জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাহ কৰিলে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই।  এই প্ৰতিবেদনক জনজাতি বিৰোধী আখ্যা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। এনে প্ৰক্ৰিয়াই জনজাতি লোকসকলৰ

