মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন নামানে! জ্বলাই দিলে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই!

- ৬জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাহ কৰিলে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই।
- এই প্ৰতিবেদনক জনজাতি বিৰোধী আখ্যা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ।
- এনে প্ৰক্ৰিয়াই জনজাতি লোকসকলৰ স্বকীয়তাত আঘাত হানিব বুলি মন্তব্য নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ড০ সুভাষ ৰাভাৰ।
- ২.৫কোটি লোক এতিয়া বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ একেশাৰীত আহিব, তেতিয়া ভয়াৱহ সমস্যা তথা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব।
- মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিষয়টোক লৈ আলোচনাৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ।
- ইয়াৰ প্ৰতিবাদত অনাগত দিনত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ।