টেনশ্যন বাঢ়িব ট্ৰাম্পৰ! চীনত মোডী-পুটিনে গোপনে পাতিলে এই কথা...

চীনৰ চাংঘাইত অনুষ্ঠিত হোৱা শিখৰ সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তিয়ানচীন চহৰত। এই সন্মিলনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বহু সময় অনানুষ্ঠানিকভাৱে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
IMG_MODI_PUTIN_DELHI_2_1_BO9HJSP5

এই বাৰ্তালাপতে দুয়োখনৰ দেশৰ আৰ্থিক, কূটনৈতিক ভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। এই বাৰ্তালাপৰ শেষত সংবাদমাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাতৰ সময়ত পুটিনে কয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল।  পুটিনৰ এই মুখৰ এই বাক্যশাৰীয়ে ইতিমধ্য আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। 

আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ বৃদ্ধি পোৱা দুৰত্বৰ সময়ত পুটিনৰ এই বাক্যশাৰীয়ে মূৰৰ কামোৰণি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ট্ৰাম্পৰ। ইফালে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে পুটিনে। এই বাৰ্তালাপতে পুটিনক ভাৰতলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে।

চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহতেই পুটিন আহিব পাৰে ভাৰতলৈ। আনফালে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সমাপ্তি কৰি শান্তিৰ পোষকতাও কৰে মোডীয়ে। 

RTX38LDO

ভ্লাদিমিৰ পুটিন