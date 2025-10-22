জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ বিজেপিৰ সমদল

ডিজিটেল ডেস্ক : আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত নামিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা তথা দলীয় সমৰ্থকসকল । বিগত কিছুদিন ধৰি বিজেপিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ৰাজপথত ওলাব বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পিচত ২২ অক্টোবৰ ২০২৫ বুধবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব এই অভিযান ।
কোনো দোষীয়ে যাতে কোনোপধ্যেই সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেই আৰম্ভ কৰি জন সমদল । পৰ্যায় ক্ৰমে ঠায়ে ঠায়ে হ’ব বিজেপিৰ এই জন সমদল ।
আজি নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিজেপিৰ এই ন্যায় যাত্রা । নলবাৰীৰ ছহিদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ পৰা উলিওৱা হ'ব সমদল ।
জানিব পৰা মতে বাছ আস্থানৰ পৰা গর্ডন খেলপথাৰলৈ এই সমদল উলিয়াব বিজেপিয়ে । নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে সঠিক ন্যায় প্ৰদানৰ আহ্বানত আয়োজন কৰা হৈছে সমদলৰ ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আদিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ২৩ অক্টোবৰত মঙলদৈ, ২৪ অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, কাছাৰত বিজেপিয়ে কৰিব ন্যায় যাত্রা ৷