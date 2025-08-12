৩০ লাখ কৃষকক ৩২০০ কোটি টকাৰ শস্য বীমা প্ৰদান কেন্দ্ৰৰ

ডিজিটেল ডেস্ক : শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কৃষক আৰু কৃষি খণ্ডৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰোপৰি ভালেকেইটা পদক্ষেপ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।
সেই অনুসৰি ১১ আগষ্ট ২০২৫ সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ ৩০ লাখ কৃষকক ৩২০০ কোটি টকাৰ শস্য বীমা প্ৰদান কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কৃষকৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ‘প্ৰধানমন্ত্ৰী ফছল বীমা যোজনা’ৰ অধীনত ৩০ লাখৰো অধিক কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ ৩,২০০ কোটি টকাৰ শস্যৰ বীমা প্ৰদান কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনু এলেকাত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে সভাপতিত্ব কৰে। ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা মুখ্য অতিথি হিচাপে থকা অনুষ্ঠানটিত ৩০ লাখৰো অধিক কৃষকক শস্য বীমা প্ৰদান কৰা হয়।
এই বীমা প্ৰদানৰ দ্বাৰা ৰাজস্থানৰ কৃষকে ১,১২১ কোটি টকা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত ৭ লাখৰো অধিক খেতিয়ক উপকৃত হ’ব। একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ কৃষকে ১,১৫৬ কোটি, ছত্তীশগড় ১৫০ কোটি আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ ৭৭৩ কোটি লাভ কৰিব।
উক্ত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় কৃষি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভগীৰথ চৌধাৰী, ৰাজস্থানৰ কৃষি মন্ত্ৰী ড° কিৰোডী লাল মীনা, উচ্চপদস্থ বিষয়া, কৃষক নেতাৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে।