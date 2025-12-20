নাট্য সাহিত্যৰ দৃষ্টি দর্শন আৰু বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অহা ২৩ ডিচেম্বৰ মংগলবাৰে বিয়লি ৫ বজাত সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা সভাকক্ষত নাট্য সাহিত্যৰ দৃষ্টি দর্শন আৰু বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। য'ত অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি পদুম ৰাজখোৱা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিতি থাকিব।
উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতাত 'চিনেমা সমালোচনা শিতান'ত স্বর্ণকমল বঁটা বিজয়ী, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ-সাহিত্য সাধক, ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক উৎপল দত্তক বিশেষভাৱে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। ইপিনে ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অসমীয়া প্রতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্রকাশ মহন্ত বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ।