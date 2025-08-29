তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক শম্ভূনাথ সিঙক বক্তৃতাৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ

ডিজিটেল সংবাদ, তেজপুৰঃ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য্য অধ্যাপক শম্ভুনাথ সিঙক আগন্তুক ইষ্টাৰ্ণ ইকনমিক ফোৰাম আৰু এছিয়া-পেচিফিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) উচ্চশিক্ষাত সহযোগিতা বিষয়ক সন্মিলনত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তৃতা দিয়াৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। এই অনুষ্ঠানসমূহ ২০২৫ চনৰ ৩ৰ পৰা ৬ ছেপ্তেম্বৰলৈকে ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভষ্টকস্থিত ফাৰ ইষ্টাৰ্ণ ফেডাৰেল বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব।
ইষ্টাৰ্ণ ইকনমিক ফোৰামত অধ্যাপক সিঙে “Lessons of World War II and Global Conflicts” শীৰ্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। এই সন্মিলন হৈছে ইষ্টাৰ্ণ ইকনমিক ফোৰামৰ উচ্চ-পৰ্যায়ৰ আলোচনা শৃংখলাৰ অংশ, য’ত বিশ্বৰ নেতাসকল, নীতি-নির্ধাৰকসকল আৰু শিক্ষাবিদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে।
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও নিয়মিতভাৱে এই ফ’ৰামত অংশ লয়। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিং আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে পূৰ্বৰ এনে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
ইয়াৰ উপৰিও, অধ্যাপক সিঙে ফ’ৰামৰ সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত ১৪ সংখ্যক এছিয়া-পেচিফিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা আৰু উচ্চশিক্ষাত সহযোগিতা বিষয়ক সন্মিলনত “বহনক্ষম শিক্ষা” শীৰ্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। তেওঁৰ বক্তব্যত পাঠ্যক্ৰম বিকাশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক সহযোগিতা কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব।
এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাপ্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা আৰম্ভ কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, যাৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গ্ল’বেল আউটৰিচ আৰু শৈক্ষিক অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী হ’ব।