নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীৰ পলায়ন।

&quot; \u09a8\u0997\u09be\u0981\u0993 \u0995\u09c7\u09a8\u09cd\u09a6\u09cd\u09f0\u09c0\u09af\u09bc \u0995\u09be\u09f0\u09be\u0997\u09be\u09f0\u09f0 \u0995\u09df\u09a6\u09c0\u09f0 \u09aa\u09b2\u09be\u09af\u09bc\u09a8\u0964 \u09b8\u09cd\u09ac\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09cd\u09af \u09aa\u09f0\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u09be\u09f0 \u09ac\u09be\u09ac\u09c7 \u0985\u09a8\u09be \u09b9\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u0995\u09df\u09a6\u09c0\u099f\u09cb\u0995\u0964 \u09a4\u09c7\u09a8\u09c7 \u09b8\u09ae\u09af\u09bc\u09a4\u09c7 \u0995\u09df\u09a6\u09c0\u099f\u09cb\u09f1\u09c7 \u09aa\u09b2\u09be\u09af\u09bc\u09a8 \u0995\u09f0\u09c7 \u09b9\u09be\u09b8\u09cd\u09aa\u09a4\u09be\u09b2\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be\u0964\u00a0 \u09a8\u0997\u09be\u0981\u0993 \u09ad\u09cb\u0997\u09c7\u09b6\u09cd\u09ac\u09f0\u09c0 \u09ab\u09c1\u0995\u09a8\u09a8\u09c0 \u0985\u09b8\u09be\u09ae\u09f0\u09bf\u0995 \u099a\u09bf\u0995\u09bf\u09ce\u09b8\u09be\u09b2\u09af\u09bc\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09aa\u09b2\u09be\u09df\u09a8 \u0995\u09f0\u09c7 \u09a4\u09c7\u0993\u0981\u0964 \u09aa\u09b2\u09be\u09df\u09a8 \u0995\u09f0\u09be \u0995\u09df\u09a6\u09c0\u099c\u09a8\u09f0 \u09a8\u09be\u09ae \u09ac\u09be\u09ac\u09c1\u09b2 \u0986\u09b2\u09c0\u0964 &quot;