চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা নগাঁও

নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীৰ পলায়ন

নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীৰ পলায়ন। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অনা হৈছিল কয়দীটোক।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
27
  • নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দীৰ পলায়ন।
  • স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অনা হৈছিল কয়দীটোক।
  • তেনে সময়তে কয়দীটোৱে পলায়ন কৰে হাস্পতালৰ পৰা। 
  • নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰে তেওঁ।
  • পলায়ন কৰা কয়দীজনৰ নাম বাবুল আলী।
নগাঁও