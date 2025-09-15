PM Modi At 75: আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জন্মদিন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ PM Modi At 75:প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ ধৰত এখন মেগা টেক্সটাইল পাৰ্ক উদ্বোধন কৰি ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিব। গুজৰাটৰ মেহছানাত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী হৈছে সৰ্বাধিক দীৰ্ঘদিনীয়া অকংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দুটা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰথমজন অকংগ্ৰেছী নেতা।
প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয় দীঘলীয়া নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক। জুলাই মাহত তেওঁ বিশ্বৰ নেতাসকলৰ ‘গণতান্ত্ৰিক নেতা অনুমোদন ৰেটিং’ৰ তালিকাত ৭৫ শতাংশৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল। বিগত ১১ বছৰত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চতো দেশক সাহসেৰে নেতৃত্ব দিছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ বিষয়ে বিশ্বৰ একাংশ নেতাই কি কয়:
- ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ১৫ সংখ্যক ভিটিবি ৰাছিয়া কলিং ইনভেষ্টমেণ্ট ফ’ৰামৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ “ভাৰত প্ৰথম” নীতি আৰু “মেক ইন ইণ্ডিয়া” পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে।পুটিনেকয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতক প্ৰথম স্থান দিয়াৰ নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সুস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে।আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতত বিনিয়োগ কৰাটো লাভজনক।
- আনকি যেতিয়া ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক পিছফালৰ ভৰিত আছে, তেতিয়াও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নিজৰ ‘বন্ধু’ পিএম মোডীক প্ৰশংসা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা নাই। ট্ৰাম্পে কয়, ‘মই সদায় (নৰেন্দ্ৰ) মোডীৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি থাকিম...তেওঁ এজন মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী।তেওঁ মহান। পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ লিখিছে, "আগন্তুক সপ্তাহত মোৰ অতি ভাল বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আগ্ৰহী। মই নিশ্চিত অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ দুয়োখন মহান দেশৰ বাবে সফল সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাত কোনো অসুবিধা নহ'ব।"
- অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে ছিডনীত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক ‘বছ’ বুলি অভিহিত কৰে। মিষ্টাৰ আলবানিছে কয় যে, ‘শেষবাৰৰ বাবে এই মঞ্চত কাৰোবাক ব্ৰুচ স্প্ৰিংষ্টীনক দেখিছিলো আৰু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যি আদৰণি পাইছে, সেই আদৰণি নাপালে।প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী হৈছে বছ।
- কানাডাত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক কয়, "আপুনি শ্ৰেষ্ঠ। মই আপোনাৰ দৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো।" পিছত এক্সত এখন ছবি পোষ্ট কৰি কয়, "ইটালী আৰু ভাৰত, এটা ডাঙৰ বন্ধুত্বৰ দ্বাৰা সংযুক্ত"। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোষ্টটো পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "আপোনাৰ কথাত সম্পূৰ্ণ একমত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী। ইটালীৰ সৈতে ভাৰতৰ বন্ধুত্ব অধিক শক্তিশালী হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আমাৰ জনসাধাৰণৰ বহুখিনি লাভ হ'ব!"
- ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ভিয়েটনামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফাম মিন চিনে কয় যে, “যোৱা ১০ বছৰত পি এম মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত বিশ্বৰ ৫ম বৃহত্তম অৰ্থনীতি, উল্লেখযোগ্য বিশ্বব্যাপী ভূমিকা থকা শীৰ্ষ শক্তিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, আৰু নিজৰ চিন স্বৰূপ হৈ পৰিছে।”
- যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিশ্ব বেংকৰ সভাপতি অজয় বাংগাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক দ্বিপাক্ষিকভাৱে আৰু কোৱাড ছিকিউৰিটি গ্ৰুপিঙৰ জৰিয়তেও আমেৰিকাৰ সৈতে শক্তিশালী সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰশংসাৰ ঢেৰ দিছিল। বাংগাই কয় যে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমেৰিকাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আৰু কোৱাডৰ জৰিয়তে অতি শক্তিশালী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিনৰে পৰাই তেওঁৰ কৌশল সেইটোৱেই আছিল।
- চুজুকি মটৰ্ছৰ সভাপতি টোছিহিৰো চুজুকিয়ে কয় যে, "যোৱা ১০ বছৰত পি এম মোদীৰ শক্তিশালী নেতৃত্ব আৰু অহৰহ সমৰ্থনত উৎপাদন উদ্যোগৰ বাবে ভাৰতীয় অটোমোবাইল বজাৰখন ক্ৰমাগতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হৈ আহিছে। ফলত ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অটোমোবাইল বজাৰত পৰিণত হৈছে।"