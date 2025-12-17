'The Great Honor Nishan of Ethiopia’বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ইথিওপিয়াত দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ‘The Great Honor Nishan of Ethiopia’বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড° আবি আহমেদ আলীয়ে।
উল্লেখ্য যে, এই বঁটা লাভ কৰাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয় যে- ইথিওপিয়াৰৰ ভূমিত আপোনালোক সকলোৰে মাজত থকাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। ইথিওপিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লোকসকলে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা মোক আদৰিবলৈ আহিছিল। সচাঁকৈ মই আপ্লুত হ'লো। লগতে এই সন্মানৰ বাবে ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড০ আবি আহমেদ আৰু ইথিওপিয়াৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে।