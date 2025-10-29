ভাৰত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫ত ৮৫খন দেশৰ প্ৰতিনিধিক সম্বোধন প্ৰধানন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্রীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ভাৰত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫ৰ সামুদ্রিক নেতৃত্ব সন্মিলনত ৮৫খন দেশৰ প্ৰতিনিধি তথা সামুদ্রিক বিশ্বৰ সংশ্লিষ্ট অগণন লোকক সম্বোধন কৰে আৰু বিশ্ব সামুদ্রিক চিইঅ' ফ'ৰামত অধ্যক্ষতা কৰে।
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্রধানমন্ত্রীয়ে সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীক বিশ্ব সামুদ্রিক নেতৃত্ব সম্মিলনলৈ স্বাগতম জনায়। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই কাৰ্যসূচী ২০১৬ চনত মুম্বাইতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এতিয়া ই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সামুদ্রিক সম্মিলনলৈ পৰিণত হৈছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ৮৫খনৰো অধিক দেশৰ অংশগ্রহণে ভাৰতৰ বাবে এক শক্তিশালী বার্তা প্ৰেৰণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে।
তেওঁ প্রধান জাহাজ পৰিবহণ কোম্পানীসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, ষ্টার্টআপ, নীতি নির্ধাৰক আৰু উদ্ভাৱকসকলৰ উপস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰে, যিসকলে এই অনুষ্ঠানত একত্রিত হৈছে। তেওঁ লগতে সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উপস্থিতিৰ কথাও উল্লেখ কৰে আৰু কয় যে তেওঁলোকৰ যৌথ দৃষ্টিভংগীয়ে সম্মিলনৰ সমন্বয় আৰু শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে। সন্মিলনত জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও প্রকল্প উন্মোচন কৰা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডত লাখ লাখ কোটি টকাৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে ই ভাৰতৰ সামুদ্রিক দক্ষতাৰ প্ৰতি বিশ্বৰ বৰ্ধিত আস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে। "একবিংশ শতিকাত ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডই আত্মবিশ্বাস আৰু বর্ধিত শক্তিৰে আগবাঢ়িছে”, প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় আৰু ২০২৫ বৰ্ষক সামুদ্রিক খণ্ডটোৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য সাফল্যসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে।
তেওঁ মন্তব্য কৰে যে ভাৰতৰ প্ৰথম গভীৰ পানীৰ আন্তর্জাতিক ট্রেন্স-শ্বিপমেন্ট হাব বিজিনজাম বন্দৰ এতিয়া কার্যক্ষম হৈছে আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কন্টেইনাৰ জাহাজে শেহতীয়াকৈ বন্দৰটোত প্ৰৱেশ কৰাটো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে লগতে কয় যে ২০২৪-২৫ চনত ভাৰতৰ প্ৰধান বন্দৰসমূহে ইতিহাসৰ সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ মাল পৰিবহণ সঞ্চালিত কৰিছে, নতুন ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছে। তেওঁ ঘোষণা কৰে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ভাৰতীয় বন্দৰে মেগাৱাট স্কেলৰ স্থানীয় সেউজ হাইড্র'জেন সুবিধা আৰম্ভ কৰিছে, যি হৈছে মূলতঃ কাণ্ডলা বন্দৰৰ কৃতিত্ব।
তেওঁ যোগ কৰে যে জৱাহৰলাল নেহৰু বন্দৰত ভাৰত মুম্বাই কন্টেইনাৰ টার্মিনেলৰ দ্বিতীয় পর্যায় আৰম্ভ হৈছে। "ইয়াৰ ফলত টার্মিনেলৰ পৰিচালনা ক্ষমতা দুগুণ হৈছে, যাৰ ফলত ই ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ কন্টেইনাৰ বন্দৰ হৈ পৰিছে”, প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়। মোদীয়ে ছিংগাপুৰৰ অংশীদাৰসকলৰ অৱদানৰ বাবেও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰে। প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় যে এই বৰ্ষত ভাৰতে সামুদ্রিক খণ্ডত পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰৰ দিশত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ লৈছে। "এশ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ঔপনিৱেশিক জাহাজ চলাচল আইনসমূহক একবিংশ শতিকাৰ উপযোগী আধুনিক আৰু ভৱিষ্যৎমুখী বিধেয়কেৰে সলনি কৰা হৈছে”, প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়।
এই নতুন আইনসমূহে ৰাজ্যিক সামুদ্রিক ব'র্ডসমূহক শক্তিশালী কৰিছে, সুৰক্ষা আৰু স্থিৰতা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বন্দৰ পৰিচালনাত ডিজিটেলাইজেচনৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। এক দেশ, এক বন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মোদীয়ে মন্তব্য কৰে যে জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডত এই সংস্কাৰসমূহে ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে। সামুদ্রিক ভাৰত দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত ১৫০টাৰো অধিক নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভকৰা হৈছে, যাৰ ফলত প্ৰধান বন্দৰসমূহৰ ক্ষমতা প্রায় দুগুণ হৈছে, টার্ণএৰাউণ্ড সময় যথেষ্ট হ্রাস পাইছে, আৰু ক্রুজ পর্যটনত নতুন গতি লাভ কৰিছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে যোগ কৰে যে অন্তর্দেশীয় জলপথত সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ ৭০০ শতাংশৰো অধিক বৃদ্ধি পাইছে। প্রধানমন্ত্রীয়ে মন্তব্য কৰে যে এই বৃহৎ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হোৱা ভূমি ছত্রপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ স্মৃতিৰে সমৃদ্ধ পুণ্যভূমি। শিৱাজী মহাৰাজে কেৱল সামুদ্রিক সুৰক্ষাৰ ভেটি স্থাপন কৰাই নহয়, আৰৱ সাগৰৰ বাণিজ্যিক পথতো ভাৰতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা কৰিছিল।
তেওঁ শিৱাজী মহাৰাজৰ দৃষ্টিভংগী উল্লেখ কৰি কয় যে সাগৰসমূহ সুযোগ-সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ, আৰু ভাৰত শিৱাজী মহাৰাজৰ চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িছে। বিশ্ব সৰবৰাহ শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিৰ বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আৰু দেশে বিশ্বমানৰ মেগা বন্দৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় কৰে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৱধাবনত ৭৬,০০০ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নতুন বৃহৎ বন্দৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে।
'মেক ইন ইণ্ডিয়া, মেক ফ'ৰ দ্য ৱৰ্ল্ড' দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত ইনচেন্টিভ প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু ৰাজ্যসমূহক বিনিয়োগ আকর্ষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে। তেওঁ বিভিন্ন দেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক ভাৰতৰ জাহাজ পৰিবহণ খণ্ডত জড়িত হ'বলৈ আহ্বান জনায় আৰু কয় যে এইটোৱেই ভাৰতৰ সৈতে জড়িত হৈ বিশ্বৰ সামুদ্রিক খণ্ডক উজ্জীৱিত কৰাৰ সঠিক সময়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে আজি ভাষণ প্রসংগত কয়, "৮৫খনতকৈ অধিক দেশৰ অংশগ্রহণ, ৪৫০তকৈ অধিক বক্তা, ৫০০ তকৈ অধিক প্রদর্শক, ১৩খন সমান্তৰাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন আৰু ১ লাখতকৈ অধিক প্রতিনিধিৰ সৈতে ভাৰত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫এ ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডৰ ক্ৰমবর্ধমান গুৰুত্বক প্রতিফলিত কৰিছে।
প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাদায়ক উপস্থিতিয়ে আজি দেশৰ সামুদ্রিক খণ্ডক এক নতুন গতি প্রদান কৰিছে। তেখেতৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বই ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডক ৰূপান্তৰিত কৰিছে। মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন ২০৩০ আৰু মেৰিটাইম অমৃতকাল ভিজন ২০৪৭ হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী দৃষ্টিভংগীৰ উদাহৰণ। ভাৰতে এতিয়া প্ৰতিফলিত কৰিছে সাগৰ সমৃদ্ধিৰ সাঁকো। দশক দশক ধৰি ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ এক সপোন হৈয়ে আছিল।
কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতৰ সামুদ্রিক তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ খণ্ডৰ আমূল ৰূপান্তৰ সাধন হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত ভাৰতৰ প্ৰথম মেগা বন্দৰ ৱধাৱন নিৰ্মাণকাৰ্য মোদী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শিতাৰে ফলশ্রুতি।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে লগতে কয়, "ভাৰতে এতিয়া বিশ্বৰ নাৱিকৰ ১০% তকৈও অধিক অৰিহণা যোগাইছে। ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ প্ৰতি পাঁচজন নাৱিকৰ ভিতৰত এজন ভাৰতীয় হ'ব।
আমি ক্রুজ পর্যটনতো আমাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছোঁ, এছিয়া-প্রশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ লক্ষ্য ৰাখি যাত্ৰীৰ সংখ্যা দহগুণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আনহাতে জাহাজ নির্মাণ খণ্ডতো বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাহাজ নির্মাণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ৭০,০০০ কোটি টকাৰ পেকেজ নির্ধাৰণ কৰিছে, যিয়ে ভাৰতক কেৱল জাহাজ ব্যৱহাৰকাৰী নহয়, জাহাজ নির্মাণকাৰী দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে।
বিগত সংসদীয় অধিৱেশনত পাঁচখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সামুদ্রিক বিধেয়ক গৃহীত হোৱাটো ভাৰতৰ সামুদ্রিক খণ্ডৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষণ। সামুদ্রিক খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ, ঔপনিৱেশিক অৱশেষ আঁতৰোৱা আৰু সৰল নিয়ম, ব্যৱসায় কৰাৰ সহজতা বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে ঔদ্যোগিক সশক্তিকৰণত এতিয়া ভাৰতে বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে।"
সোণোৱালে লগতে কয়, "অন্তর্দেশীয় জলপথ খণ্ডতো বহু অভূতপূর্ব পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। বিগত ১১ বছৰত কাৰ্যকৰী জলপথ ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইছে, মালবাহী পৰিবহণ ৭০০% বৃদ্ধি পাইছে, আৰু আমি এক নতুন, পৰিৱেশ-অনুকূল, তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী আৰু বহুমুখী লজিষ্টিক পৰিবহণ মাধ্যমৰ উত্থানৰ সাক্ষী হৈছোঁ। গুজৰাটৰ লোথালত ৰাষ্ট্ৰীয় মেৰিটাইম ঐতিহ্য কমপ্লেক্সৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সামুদ্রিক ঐতিহ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি আছোঁ। এতিয়া ভাৰত বিশ্বৰ সামুদ্রিক বিনিয়োগকাৰী আৰু উদ্যোগীসকলৰ বাবে অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সামুদ্রিক উন্নয়নে ৰাষ্ট্ৰীয় প্রগতিক এক নতুন গতি প্রদান কৰিছে।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্মিলন আয়োজনত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ অটল সমর্থনৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তদুপৰি দেশ-বিদেশৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু বিশ্বৰ আগশাৰীৰ মুখ্য কার্যবাহী বিষয়াসকলক ভাৰত মেৰিটাইম সপ্তাহ ২০২৫ত তেওঁলোকৰ মূল্যৱান অংশগ্রহণ আৰু ফলপ্রসূ সহযোগিতাৰ বাবে মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।" এই অনুষ্ঠানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল আচার্য দেৱব্ৰত, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী দেৱেন্দ্ৰ ফডনৱীশ, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুৰ আৰু কীর্তি বর্ধন সিং প্ৰমুখ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল।