অভিজিত গৌৰৱসহ অসম আৰক্ষীৰ ৩গৰাকীলৈ ৰাষ্ট্রপতিৰ সাহসিকতা বঁটা

ডিজিটেল ডেস্ক : ৰাজ্যবাসী তথা অসম আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে ভাল খবৰ। অসম আৰক্ষীৰ ৩গৰাকীক বিষয়া- জোৱানক আগবঢ়োৱা হ'ব ৰাষ্ট্রপতিৰ সাহসিকতা বঁটা। আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিত গৌৰৱ দিলীপলৈ ৰাষ্ট্রপতিৰ সাহসিকতা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। একেদৰে এছ ডি পি অ' হেমন্ত কুমাৰ বড়োলৈও আগবঢ়োৱা হ'ব ৰাষ্ট্রপতিৰ সাহসিকতা বঁটা।
আনহাতে আৰক্ষী কনিষ্টবল অখিল ৰঞ্জন দাসলৈ ৰাষ্ট্রপতিৰ সাহসিকতা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। একেদৰে ৰাষ্ট্রপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈ।
ইফালে ১৩ গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্রপতিৰ যোগ্য সেৱা পদক। তেওঁলোক হৈছে- আই জি সংযুক্তা পৰাশৰ, আই জি বিবেক ৰাজ সিং আৰু কমাণ্ডেণ্ট জয়শ্রী খেৰচা। আৰক্ষী অধীক্ষক হৃদয়জিৎবৰ্মন, নোমল মহত্ত, কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশিস বৰা, কমাণ্ডেণ্ট টাবু ৰাম পেগু, ডি এছ পি নিৰ্মল চন্দ্র বিশ্বাস, পৰিদৰ্শক ললিত শইকীয়া, উপ–পৰিদৰ্শক অখিল কুমাৰ দাস, পৰিদৰ্শক ধ্রুব ছাৰ্কি, উপ–অধিনায়ক নবীন চন্দ্র শৰ্মা, উপ–পৰিদৰ্শক ৰবীন্দ্র সিংহলৈ ৰাষ্ট্রপতিৰ যোগ্য সেৱা পদক আগবঢ়োৱা হ'ব।
আনহাতে অগ্নিনিৰ্বাপকৰ ৩ গৰাকীলৈ যোগ্য সেৱা পদক আগবঢ়োৱা হ'ব। এছ অ' অশোক দাস, লিডিং ফায়াৰমেন খগেন চন্দ্র কলিতা আৰু এছ অ' তাৰক চন্দ্র তালুকদাৰলৈ যোগ্য সেৱা পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। তাৰোপৰি গৃহৰক্ষী বিভাগৰ ড০ শান্তনু ৰয়চৌধুৰীলৈ যোগ্য সেৱা পদক আগবাঢ়োৱা হৈছে।