অঘটনৰ পৰা বাচিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৰ হেলিকপ্টাৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সুৰক্ষাত বৃহৎ সুৰুঙা। বুধবাৰে (২২ অক্টোবৰ) কেৰালাৰ লেণ্ডিং পেডত আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সবৰীমালা তীৰ্থযাত্ৰালৈ লৈ যোৱা হেলিকপ্টাৰখন। হেলিকপ্টাৰখনৰ চকা হেলিপেডত আবদ্ধ হৈ পৰিল।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই ভ্ৰমণৰ বাবে সবৰীমালাত হেলিপেড নিৰ্মাণৰ কাম শেষ মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছিল। বুধবাৰে (২২ অক্টোবৰ) পুৱা হেলিপেডটোৰ কংক্ৰিটৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে।
সূত্ৰ অনুসৰি, মঙলবাৰে (২১ অক্টোবৰ) সন্ধিয়া হেলিপেড নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু সেই নিশা পাইলটৰ নিৰ্দেশত কংক্ৰিট ঢালিবলৈ আৰম্ভ হৈছিল। ৰাতিপুৱালৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল যাতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰখন তাত অৱতৰণ কৰিব পাৰে।
অৱশ্যে ৰাজ্যৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছিল যে হেলিপেডটোৰ কংক্ৰিট সম্পূৰ্ণ শুকান হোৱা নাই, গতিকে হেলিকপ্টাৰখন তাত অৱতৰণ কৰিব নালাগে। এই সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰা হৈছিল।
অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সবৰীমালা ভ্ৰমণৰ সময়ত পুৱা ৪ বজাত এই যাত্ৰা পথ বা বিমানেৰে হ’ব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সচিবালয়ে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা পাম্পালৈ পথ পথ নিৰ্মাণৰ সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰিছিল, যাৰ ফলত পথটোত আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছিল।
অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে প্ৰশাসনে। বহু সময়ৰ চেষ্টাৰ অন্তত হেলিকপ্টাৰখন সুন্দৰকৈ উক্ত স্থানৰ পৰা উৰা মাৰে।