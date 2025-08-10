দেশজুৰি ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমাগত স্বাধীনতা দিৱস। ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত উঠিছে। দেশজুৰি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি থকা লগতে অতিথিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ছপা কৰা হৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এইবাৰ আমন্ত্ৰণী পত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অপাৰেচন সিন্দুৰৰ ল’গ’।
পেহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে PoK আৰু পাকিস্তানত থকা ৯টা সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈ অপাৰেচন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছত পাকিস্তানী সেনা আৰু বায়ুসেনাই ভাৰতীয় সামৰিক আৰু অসামৰিক ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰে, যিটো ভাৰতীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই বিফল কৰে।
এই সংঘাত ৭ মে’ৰ পৰা ১০ মে’লৈকে চলিছিল। ১০ মে’ৰ সন্ধিয়াৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি সংঘটিত হৈছিল যদিও অপাৰেচন সিন্দুৰ বৰ্তমানেও চলি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিষয়া সকলে। ১৫ আগষ্টত লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে, নিজ ভাষণত শ্ৰী মোডীয়ে অপাৰেচন সিন্দুৰৰ কথাও উল্লেখ কৰিব
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ বাবেও দেশবাসীৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰি বিজেপিয়ে ভাষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ সন্নিবিষ্ট কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰত পতাকা উত্তোলন কৰা সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজিব, সমান্তৰালকৈ ২১ জাই গুলিৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব।