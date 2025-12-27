লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণলৈ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা প্ৰদান

ডিজিটেল ডেস্কঃ গোৱালপৰীয়া লোকগীতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহীয়সী শিল্পী, হস্তীৰ কন্যা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী। লোক সংগীতৰ অন্যতম সাধক প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেয়ে ২০০২ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰৰ দিনটোতে স্বৰ্গগামী হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানৰ।
এই বিশেষ দিনটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰি অহা সন্মানীয় 'প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা' আজি প্ৰদান কৰে। এই বৰ্ষত এই বিশেষ সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছিল তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ বৰমেচাই শিমলুগুৰি নিবাসী বিশিষ্ট লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক।
অসমৰ লোককৃষ্টিৰ সংৰক্ষণ, চৰ্চা আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে মৰাণক এই বঁটাৰে বিভূষিত কৰে। আজি গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত ছহিদ উদ্যানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এক কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতে লোকশিল্পীগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰে।
উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ স্মৃতি চিৰস্থায়ী কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ লোকসংস্কৃতিৰ নিৰলস সাধকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ মানসেৰে আছুৱে প্ৰতিবছৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হয়। এই অনুষ্ঠানত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী উপস্থিত থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে।