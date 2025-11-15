চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য উৎসৱ ২০২৫ আৰম্ভ...

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : ১৪ নৱেম্বৰ ২০২৫ৰ শুক্ৰবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগনৰ ড° বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য উৎসৱ ২০২৫ৰ  উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সত্ৰৰ মূল বক্তা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্না সাহিত্যিক শেফালী বৈদ্যই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য উৎসৱ ২০২৫ৰ তৃতীয় বৰ্ষত সাহিত্যৰ মাজেৰে শিপাৰ সন্ধানৰ অভিলাষী যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

WhatsApp Image 2025-11-15 at 11.56.46 AM

বক্তাগৰাকীয়ে অসমীয়াতে নিজৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰি, সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ মাজেৰে অসমীয়াক এক সমৃদ্ধ ভাষা বুলি কয়। সাহিত্য চৰ্চাৰ মাজেৰে উত্তৰ প্ৰজন্মক নিজৰ ঐতিহ্য তথা গৌৰৱময় বৌদ্ধিক বুনিয়াদৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য উৎসৱৰ উদ্বোধনী সত্ৰত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক,আৰক্ষী বিষয়া নন্দ সিং বৰকলাই। 

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.29.14 AM

বৰকলাই ভাষণ প্ৰসংগত ভাৰতবৰ্ষক সমগ্ৰ দেশবোৰে সন্মান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি, ভাৰতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতিৰ এক বিশেষ দুৰ্লভ চিত্ৰ দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰে। শিপাৰ সন্ধান কৰিবলৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ  "কাৰ্বি আংলং অতি নুমলীয়া" গীতটিৰে প্ৰাক শংকৰী যুগলৈ আগুৱাই গৈ ক'ৰবাত হেৰাই যোৱা সাহিত্যক বিচাৰি অনাৰ প্ৰয়াস কৰে বিশিষ্ট লেখকজনে। 

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.29.15 AM

প্ৰণিধানযোগ্য যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ড° বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহৰ সন্মুখত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু বাঁহীৰ যাদুকৰ দীপক শৰ্মালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। প্ৰথম দিনৰ দ্বিতীয় সত্ৰৰ "অসমীয়া গীতি সাহিত্যৰ পৰিবৰ্তন আৰু পৰিবৰ্দ্ধনঃ নব্বৈ দশকৰ পৰা বৰ্তমানলৈ" শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰখনি বিশিষ্ট গীতিকাৰ, সুৰকাৰ গৌতন শৰ্মাই পৰিচালনা কৰে।

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.29.14 AM (1)

আলোচনা চক্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ বহুকেইগৰকী গীতি সাহিত্যৰ গৱেষক ক্ৰমে দিগন্ত ভাৰতী, তৰুণ কলিতা আৰু ইবচন লাল বৰুৱাই। শেষৰ সত্ৰত মুঠ ১৪ গৰাকী ন-পুৰণি কবিয়ে স্বৰচিত কবিতা পাঠ কৰে। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সাহিত্য উৎসৱ ২০২৫ ৰ উদ্বোধনী সত্ৰত "প্ৰাগজ্যোতি" শীৰ্ষক এখন মুখপত্ৰ উন্মোচন কৰা হয়।

