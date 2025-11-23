চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মৰিকলঙৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৈদ্য আৰু নাই...

বৈদ্য জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মী আছিল আৰু ২০০৯ত অৱসৰগ্ৰহণ কৰিছিল।  তেওঁ বিশেষভাৱে স্থানীয় বকুলতল নামঘৰ আৰু প্ৰগতি গ্ৰন্থাগাৰৰ সৰবৰহী ব্যক্তি আছিল ।

  • মৰিকলঙৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৈদ্য আৰু নাই। 
  • বৈদ্যৰ হৃদকম্পন বন্ধ হৈ হঠাৎ ২২ নৱেম্বৰৰ নিশা ২-৩০ বজাত নিজ বাসভৱনত বিয়োগ ঘটে।
  • মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স ৭৬ বছৰ। 
  • তেওঁ একমাত্র পুত্র অভিনৱ বৈদ্য, বোৱাৰী মঞ্জুশ্রী বৰা, পত্নী সাদৰী বৈদ্য আৰু নাতিনীক এৰি থৈ গৈছে। 
  • তেওঁৰ পিতৃ আছিল স্বৰ্গীয় মনেশ্বৰ বৈদ্য আৰু অকণিপ্ৰভা বৈদ্য।
  • তেওঁ আছিল আঠটি সন্তানৰ মাজৰ ষষ্ঠ সন্তান। 
  • বৈদ্য জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মী আছিল আৰু ২০০৯ত অৱসৰগ্ৰহণ কৰিছিল। 
  • তেওঁ বিশেষভাৱে স্থানীয় বকুলতল নামঘৰ আৰু প্ৰগতি গ্ৰন্থাগাৰৰ সৰবৰহী ব্যক্তি আছিল ।
  • অমায়িক বৈদ্যৰ মৃত্যুত অঞ্চলটিত শোকৰ ছাঁ পৰিছে।
