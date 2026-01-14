বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক প্ৰদীপ বৰুৱা আৰু নাই...

New Update
- প্রসিদ্ধ লেখক সাংবাদিক প্রদীপ বৰুৱাৰ দেহাৱসান
- ৮৭ বছৰ বয়সত জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সামৰণি বৰেণ্য অসমীয়াগৰাকীৰ
- ‘প্রান্তিক’ আলোচনীৰ জন্মলগ্নৰে পৰা জড়িত আছিল বৰুৱা
- গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বৰুৱাৰ
- কাইলৈ পুৱা ৮.৩০ বজাত হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ অনা হ’ব নশ্বৰদেহ
- কাইলৈ পুৱা ১১ বজা নৱগ্রহ শ্মশানত সম্পন্ন হ’ব শেষকৃত্য
- সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাৰ কণিষ্ঠ সন্তান আছিল বৰুৱা
- মাত্র কেইদিনমান পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল ভাতৃ প্রফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাৰ
- ১৯৩৮ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত জন্মলাভ কৰিছিল বৰুৱাই
- গুৱাহাটীৰ ডনবস্ক’ স্কুলৰ পৰা বৰুৱাৰ আৰম্ভ হৈছিল স্কুলীয়া শিক্ষা
- কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্রী লাভ কৰিছিল প্রদীপ বৰুৱাই
- বৰুৱাক প্রদান কৰা হৈছিল সাদিন প্রতিদিন গোষ্ঠীৰ Achivers Award
- সাদিন সাহিত্য সাংবাদিকতা বঁটাও প্রদান কৰা হৈছিল প্রদীপ বৰুৱাক