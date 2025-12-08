চাবস্ক্ৰাইব কৰক

খানাপাৰাত সুৰৰ মুৰ্চনা তুলিব পোষ্ট মেলনে

নিয়ৰসনা গধূলীত সুৰৰ মায়াজালেৰে বান্ধ খাব খানাপাৰাৰ খেলপথাৰ। চৌদিশে পপষ্টাৰ পষ্ট মেলনৰ পোষ্টাৰ। এই মিউজিক কনচাৰ্টৰ বাবে ৰখা ২৫ হাজাৰ আসন ইতিমধ্যে ফিলাপ হৈছে।

WhatsApp Image 2025-12-08 at 3.56.07 PM

ডিজিটেল ডেস্কঃ সকলোৱে অপেক্ষাৰত হৈ থকা ৰেপ আৰু ৰক সংগীতৰ মায়াসনা সন্ধ্যালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘন্টা। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলবাসীক মোহাচন্ন কৰিবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'বহি আমেৰিকান পপষ্টাৰ পষ্ট মেলন। আজি সন্ধিয়া খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পোষ্ট মেলনে। ইতিমধ্যে সকলোবোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে পপষ্টাৰ পষ্ট মেলনৰ গীত শুনিবলৈ। 

Post Malone Drops New Single 'Chemical,' First New Music of 2023

উল্লেখ্য যে, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক আগ্ৰহ দেখা পোৱা গৈছে এই কনচাৰ্টৰ বাবে। অমেৰিকান পপষ্টাৰগৰাকীক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চোৱাৰ হেপাঁহ সকলোৰে। পশ্চীমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক চিনাকী কৰাই এক নতুন পৰিচয় গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস। 

Post Malone Laments the End of the Party on New Single 'Mourning'

Post Malone drops extra nine tracks on country album 'F-1 Trillion'