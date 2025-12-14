বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে কেনেধৰণৰ মাস্কৰ প্ৰয়োজন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণ। প্ৰদূষণৰ ফলত বিভিন্নজনৰ বেমাৰ-আজাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চকুৰ জ্বলন, চকুৰ মৃদু বিষ, উশাহ-নিশাহৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকল।
উল্লেখ্য যে, বৰ্ধিত প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে।এই বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত বহু লোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আনপিনে বজাৰত উপলব্ধ ডিজাইন কৰা মাস্কে উশাহ লোৱাৰ সময়ত বায়ু প্ৰদূষণ জানো ৰোধ কৰিব পাৰে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যি সমূহ মাস্ক জনসাধাৰণে পৰিধান কৰা সেয়া জানো উপযুক্ত হয় তাক লৈ আহি পৰিছে প্ৰশ্ন। তেনে ক্ষেত্ৰত কি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন ?
যিসকল লোকে ব্যস্ত পথত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰে সেই লোকসকলে N95 বা FFP2 শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বেছিকৈ লাভৱান হয়। শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা থকা লোকসকলে N99মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৎক্ষণিক সকাহ লাভ কৰিব।আনপিনে FFP2মাস্ক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। এখন মাস্ক যদি আপুনি বহু দিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে সেই মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক।
N95, KN95, আৰু FFP2 ৰেস্পিৰেটৰ কাপোৰ আৰু চাৰ্জিকেল মাস্কতকৈ বহুত উন্নত। ই বিপদৰ সৃষ্টি কৰা ক্ষতিকাৰক কণাবোৰ ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। সেয়েহে ডিজাইনাৰ মাস্ক পৰিধান নকৰি স্বাস্থ্যৰ উপযুক্ত মাস্ক পৰিধান কৰক।