গৰৈমাৰীৰ আচলপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান

&quot; \u09a8\u09bf\u09b6\u09be \u09a6\u0995\u09cd\u09b7\u09bf\u09a3 \u0995\u09be\u09ae\u09f0\u09c2\u09aa\u09f0 \u0997\u09f0\u09c8\u09ae\u09be\u09f0\u09c0\u09f0 \u0986\u099a\u09b2\u09aa\u09be\u09f0\u09be\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8\u0964 \u09ab\u09be\u0987\u099c\u09c1\u09f0 \u09f0\u09b9\u09ae\u09be\u09a8 \u09a8\u09be\u09ae\u09f0 \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8\u09f0 \u09a1\u09c7\u09ae\u09cd\u09aa\u09a4 \u099a\u09b2\u09be\u09df \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8\u0964 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8\u09a4 \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09e9\u09e6 \u09b2\u0995\u09cd\u09b7\u09be\u09a7\u09bf\u0995 \u099f\u0995\u09be \u09ae\u09c2\u09b2\u09cd\u09af\u09f0 \u099a\u09cb\u09f0\u09be\u0982 \u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09b0\u09c0\u0964 \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09ac\u09b9\u09c1 \u09aa\u09f0\u09bf\u09ae\u09be\u09a3\u09f0 \u0995\u09aa\u09be\u09f0, \u09ac\u09c8\u09a6\u09cd\u09af\u09c1\u09a4\u09bf\u0995 \u09aa\u09f0\u09bf\u09ac\u09be\u09b9\u09c0 \u09a4\u09be\u0981\u09f0, \u0995\u09be\u0981\u09b9\u09f0 \u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09b0\u09c0\u0964 &quot;