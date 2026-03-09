চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ধুবুৰী

ধুবুৰীত জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান

ক্লাবটোৰ ভিতৰত সন্ধিয়া ৯:৩০ বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় পাঁচ ঘন্টা ধৰি অভিযান চলায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। অভিযানৰ অন্তত দুপৰ নিশা পাঁচজন (৫) জুৱাৰীক আটক কৰি আৰক্ষী থানালৈ নিয়ে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web dhuburi
  • ধুবুৰীত জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অভিযান ।
  • ধুবুৰী চহৰৰ ২ নং ৱাৰ্ডৰ মিতালী ক্লাবত অতৰ্কিতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। 
  • ধুবুৰী উপ-আৰক্ষী অধীক্ষৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি দলে অভিযান চলাই ১৬ জনকৈ জুৱাৰীক আটক কৰে।
  • লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে। 
  • ক্লাবটোৰ ভিতৰত সন্ধিয়া ৯:৩০ বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় পাঁচ ঘন্টা ধৰি অভিযান চলায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে।
  • অভিযানৰ অন্তত দুপৰ নিশা পাঁচজন (৫) জুৱাৰীক আটক কৰি আৰক্ষী থানালৈ নিয়ে। 
  • কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আন ১১ জন জুৱাৰীক ক্লাবটোৰ ভিতৰৰ পৰায় এৰি দিয়ে। 
  • আৰক্ষীয়ে ১১ জুৱাৰী এৰি দিয়া ঘটনাই সচেতন মহলত বুবু বাবা আৰম্ভ হৈছে। 
  • এৰি দিয়া ১১ জুৱাৰীৰ ভিতৰত বহু নেতা, ৰথি মহাৰথী থকাৰ লগতে এজন কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিল বুলিও জনা গৈছে।
ধুবুৰী