কাছাৰত জব্দ বাৰ্মিজ চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকসহ সৰবৰাহকাৰী আটক...

গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ধলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে AS 11 DC 8606 নম্বৰৰ বলেৰো আৰু AS 26 C 9244 নম্বৰৰ ট্ৰাক দুখন ৷ উক্ত বাহন দুখনৰ পৰা মুঠ ৩৩৫ বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷