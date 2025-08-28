২০৩০চনৰ লৈকে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিৰ্ভয়ে ল'ব পাৰিব এই ঋণ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি যোজনাৰ অধীনত দেশৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ২০২৪চনৰ ৩১ডিচেম্বৰৰ লৈকে এই আঁচনিখনৰ বৈধতা আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনি খন ২০৩০চনৰ লৈকে চলাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
PM Street Vendors আত্মনিৰ্ভৰ নিধি যোজনা অৰ্থাৎ PM SVANidhi কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০ চনত আৰম্ভ কৰিছিল।এই আঁচনিৰ অধীনত ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক ঋণ প্ৰদান কৰি চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে। বিশেষ কথাটো হ’ল এই ঋণ ৰাজপথৰ ব্যৱসায়ীক চৰকাৰে কোনো নিশ্চয়তা অবিহনে দিয়ে।
এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই আঁচনিৰ পুনৰ্গঠন আৰু ঋণৰ সময়সীমা ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ বাজেট ৭৩৩২ কোটি টকা ৰখা হৈছে।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীৰ বাহিৰেও আঁচনিখনত আৰু ৫০ লাখ হিতাধিকাৰী সংযোজন হ’ব, তাৰ পাছত আঁচনিখনৰ মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা ১.১৫ কোটি হ’ব৷ এই আঁচনিখন গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (MoHUA) আৰু বিত্তীয় সেৱা বিভাগে (DFS) ৰূপায়ণ কৰিব।
পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ পুনৰ্গঠনৰ পূৰ্বে ঋণৰ পৰিমাণ ১৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, দ্বিতীয় ঋণৰ পৰিমাণ ২৫ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তৃতীয় ঋণৰ পৰিমাণ ৫০ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে আঁচনিৰ অধীনত দ্বিতীয়টো ঋণ লৈছে তেওঁলোকক ইউ পি আই লিংকড ৰুপে ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়া হ’ব।
জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন অতি উপকাৰী হ’ব। ইয়াৰ উপৰিও ডিজিটেলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসকলে খুচুৰা আৰু পাইকাৰী লেনদেনত ১৬০০ টকা পৰ্যন্ত কেছবেক লাভ কৰিব পাৰিব। পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ অধীনত এতিয়া ৰাজপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক উদ্যোগীকৰণ, বিত্তীয় সাক্ষৰতা আৰু ডিজিটেল দক্ষতাৰ বিষয়ে শিকোৱা হ’ব। ইয়াৰ লগতে এফ এছ এছ এ আইৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে তেওঁলোকক মানক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ বাবেও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব।