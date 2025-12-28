২০২৫ত কেতিয়া আৰু কি কাৰণত বিদেশলৈ গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী? পঢ়ক সবিশেষ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০২৫বৰ্ষটো শেষ হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন। ইতিহাসৰ পাতত এই বৰ্ষটোও সাক্ষী হ'ল বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ। ২০২৫বৰ্ষত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ২৩বাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিলে। অৰ্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামৰিক আদি ভিন্ন দিশৰ সামৰি এই ২৩টা বিদেশ ভ্ৰমণ আছিল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ।
২০২৫ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফান্স ভ্ৰমণেৰে এই বৰ্ষটোৰ বিদেশ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল মোডীয়ে। এই বৰ্ষটোত শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ আছিল ওমান যাত্ৰা। ২০২৫ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সবিশেষঃ-
১১-১২ ফেব্ৰুৱাৰীঃ ফ্ৰান্সৰ এ আই শীৰ্ষ সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতে যোগদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। তেওঁ ভাৰতৰ এ আই মিছন বিশ্ববাসীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰে। ২০২৬ চনত ভাৰতে এ আই শীৰ্ষ সন্মিলন আয়োজন কৰিব।ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত সম্পৰ্ক গভীৰ হৈ পৰিল। ভাৰতে এতিয়া আতিথ্য প্ৰদান কৰিব ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক।
১২-১৩ ফেব্ৰুৱাৰীঃ আমেৰিকা ভ্ৰমণ, ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে হোয়াইট হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক আদৰণি জনায়। দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সহমতত উপনীত হয়। ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত ট্ৰাম্পে হোয়াইট হাউছলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক আমন্ত্ৰণ জনায়। এই সময়ছোৱাত ইউ এছ-ইণ্ডিয়া কম্পেক্ট নামৰ এক নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হয়। মিছন-৫০০ অৰ্থাৎ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যত ৫০০ বিলিয়ন ডলাৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। বিটিএ (বাণিজ্যিক চুক্তি) সন্দৰ্ভতো দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত আলোচনা হয়। ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ কৰিডৰ আৰু আই টু ইউ ২ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। এই সময়ছোৱাত তাহাৱুৰ ৰাণাক প্ৰত্যাৰ্পণতো অনুমোদন জনোৱা হয়।
১১-১২ মাৰ্চঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ মৰিচাছলৈ ৰাজ্যিক ভ্ৰমণ। মৰিচাছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তেওঁ। সাগৰৰ বাবে ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাবে মৰিচাছ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।
৩-৪ এপ্ৰিলঃ বিমষ্টেক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে থাইলেণ্ড ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। থাইলেণ্ড-ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কতো থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰা হয়। ইয়াকো ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট নীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি গণ্য কৰা হয়।
৪-৬ এপ্ৰিলঃ শ্ৰীলংকালৈ ৰাজ্যিক ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছত এইটোৱেই আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণ। সংকটৰ সময়ত ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ সৈতে থিয় দিছিল আৰু প্ৰথম সঁহাৰিদাতাৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এই ভ্ৰমণক চুবুৰীৰ প্ৰথম নীতিৰ প্ৰতিফলন হিচাপে দেখা গৈছে।
২২ এপ্ৰিলঃ ছৌদি ক্ৰাউন প্ৰিন্সৰ আমন্ত্ৰণত চৌদি আৰৱ ভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এই ভ্ৰমণে উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সুদৃঢ় সম্পৰ্কৰ সাক্ষ্য দিয়ে। মুছলিম ৱৰ্ল্ড লীগৰ মহাসচিবেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। ভাৰত-চৌদি আৰব ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ কাউন্সিল (এছপিচি)ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে ক্ৰাউন প্ৰিন্সে। পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণকো গৰিহণা দিয়ে ক্ৰাউন প্ৰিন্সে। ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰ্তন কৰি পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে।
১৫-১৬ জুন : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চাইপ্ৰাছ ভ্ৰমণ। দুই দশকৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চাইপ্ৰাছ ভ্ৰমণৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম। ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলৰ এই ভ্ৰমণ আছিল এক উল্লেখযোগ্য ভ্ৰমণ। দশক দশক ধৰি কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ নকৰা দেশৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এয়া আছিল এক উল্লেখযোগ্য ভ্ৰমণ। ছাইপ্ৰাছে পাহালগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে।
১৬-১৭ জুন : জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ত ভাৰত আৰু কানাডাৰ সম্পৰ্কত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ প্ৰথম কানাডা ভ্ৰমণ। কানানাস্কিছত অনুষ্ঠিত হোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নীৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু কানাডাৰ উচ্চায়ুক্তসকলক পুনৰ নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক চুক্তিত উপনীত হয়। ইপিটিএ (আৰলি প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট) সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পুনৰ শুদ্ধ পথলৈ অহা যেন দেখা গ’ল। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত দীঘলীয়া ফোন বাৰ্তালাপ হৈছিল।
১৮ জুন : ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ৰ’ৱেচিয়া ভ্ৰমণৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম। ই দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা ইউৰোপীয় সংঘৰ অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা, সংযোগ, আৰু পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ বজাই ৰখাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল।
২-৩ জুলাই : তিনি দশকৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘানা ভ্ৰমণৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম। ভাৰত-ঘানাৰ সম্পৰ্কক এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল। ঘানাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান "অফিচাৰ অৱ দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ষ্টাৰ অৱ ঘানা" প্ৰদান কৰে। ঘানাৰ সংসদতো ভাষণ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে।
৩-৪ জুলাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট’বাগো। ১৯৯৯ চনৰ পিছত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথম ভ্ৰমণ।এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ত্ৰিনিদাদৰ সংসদৰ যৌথ অধিৱেশনতো ভাষণ দিয়ে। আলোচনা গ্ল’বেল চাউথৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। গ্ল’বেল চাউথৰ দেশসমূহৰ বাবে ভাৰত হৈছে এক শক্তিশালী কণ্ঠ। ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট’বাগোৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা “দ্য অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ৰিপাব্লিক অৱ ট্ৰিনিদাদ এণ্ড ট’বাগো”ৰে সন্মানিত কৰা হয় পি এম মোডীক।
৪-৫ জুলাইঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ আৰ্জেণ্টিনা ভ্ৰমণ। ৰাষ্ট্ৰপতি মিলীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আলোচনাত ভাৰত আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। ৫৭ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া আছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনা ভ্ৰমণ। ভাৰত-মাৰ্কছৰ অগ্ৰাধিকাৰ বাণিজ্য চুক্তি সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োগৰাকী নেতাই আলোচনা কৰে। পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে আৰ্জেণ্টিনাই।
৫-৮ জুলাইঃ ব্ৰাজিল ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰিঅ’ ডি জেনেইৰ’ত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। ব্ৰিকছৰ দেশসমূহে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে, বিশেষকৈ চীন, যিখনো ব্ৰিকছৰ সদস্য। ৰিঅ’ ডি জেনেইৰোৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী ব্ৰাজিলিয়ালৈ যাত্ৰা কৰে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁৰ ৰাজ্যিক ভ্ৰমণ আৰম্ভ হয়। দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভৱিষ্যৎ আদৰণি জনোৱা হয়। আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল।
৯ জুলাইঃ ৰাজ্যিক ভ্ৰমণসূচীৰে নামিবিয়াত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। ভাৰতৰ এয়া আছিল তৃতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ। এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ নামিবিয়া ভ্ৰমণ। তেওঁ নামিবিয়াৰ সংসদতো ভাষণ দিয়ে। নামিবিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক সৰ্বোচ্চ বঁটা "অৰ্ডাৰ অৱ দ্য মষ্ট এন্সিয়েণ্ট ৱেলৱিটচিয়া মিৰাবিলিছ"ৰে সন্মানিত কৰে।
২৩-২৪ জুলাইঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ব্ৰিটেইনলৈ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়। তেওঁ ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছৰ সৈতেও সাক্ষাৎ কৰে। ভাৰত আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত ভাৰত-ব্ৰিটেইনৰ সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্য চুক্তি (CETA) ঘোষণা কৰা হয়। এইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বুলি ধৰিব পাৰি। দুয়োজন নেতাই ভাৰত-ইউ কে ভিজন ২০৩৫ক স্বীকাৰ কৰে।
২৫-২৬ জুলাইঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মালদ্বীপলৈ ৰাজ্যিক ভ্ৰমণ। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। ভাৰতৰ শক্তিক স্বীকাৰ কৰি ভাৰতৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ বাধ্য হ’ল মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। ভাৰতৰ বাবে এয়া আছিল এক বৃহৎ কূটনৈতিক জয়, কিয়নো "ইণ্ডিয়া আউট" শ্লোগান উত্থাপন কৰা মইজুৱে মালদ্বীপৰ জনসাধাৰণৰ হেঁচাত নতশিৰ হৈ ভাৰতৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব লগা হৈছিল।
২৯-৩০ আগষ্টঃ জাপান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তেওঁ ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান সন্মিলনত অংশ লৈছিল।
৩১ আগষ্ট-১ ছেপ্টেম্বৰ : ২০১৮ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চীন ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙৰ আমন্ত্ৰণত এছচিঅ’ৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে তেওঁৰ গাড়ী চলোৱাৰ বিষয়ে বহু চৰ্চিত হৈছিল। ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্কৰ নতুন আৰম্ভণি। দুয়োখন দেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চুক্তিত উপনীত হয়। সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কৈলাশ মানসৰোৱৰ যাত্ৰা আৰু পৰ্যটন ভিছা সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয়। ২০২৬ চনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ব্ৰিকছ সন্মিলনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
১১-১২ নৱেম্বৰঃ ভূটান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। ভূটানৰ ৰজাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লীত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁ এই আক্ৰমণৰ দোষীসকলৰ তললৈ যাব।
২১-২৩ নৱেম্বৰঃ দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে।
১৫-১৬ ডিচেম্বৰ : জৰ্ডান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। তেওঁ জৰ্ডানৰ ৰজাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়। আঞ্চলিক কূটনীতি আৰু কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত এই ভ্ৰমণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে।
১৬-১৭ ডিচেম্বৰ : ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইথিওপিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক সৰ্বোচ্চ বঁটা "ইথিওপিয়াৰ মহান সন্মান নিশান"ৰে সন্মানিত কৰে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰা হয়।
১৭-১৮ ডিচেম্বৰঃ ওমান ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী। তেওঁ ওমানৰ চুলতানৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত এফটিএ (চিইপিএ) ঘোষণা কৰে। ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে।